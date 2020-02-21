«Мы больше не допустим провокаций»: Геращенко о беспорядках в Новых Саджарах (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Мы больше не допустим провокаций»: Геращенко о беспорядках в Новых Саджарах (ВИДЕО) «Мы больше не допустим провокаций»: Геращенко о беспорядках в Новых Саджарах (ВИДЕО)

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, почему для размещения эвакуированных из Китая граждан выбрали санаторий в Новых Санжарах, а также каким будет наказание для тех, кто инициировал и участвовал в беспорядках в этом населенном пункте.

Геращенко убеждён, что ситуация с массовыми протестами граждан в Новых Саджарах недопустима и является следствием провокаций тех политических сил, которые в предверии местных выборов зарабатывают себе политические баллы. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Геращенко заверил в том, что ситуация в населённом пункте под контролем правоохранителей, зачинщики беспорядков установлены, изолированы и понесут наказание согласно норм действующего законодательства, а также степени их вины.

«Наказание зависит от того, кто и что делал. Если кто-то бросил камень в голову полицейскому и он получил тяжелые травмы, то и наказание будет ощутимым. А если человек стоял и кричал то, что считал необходимым, то за это не может быть наказания. Мы не против того, чтобы кто-то высказывал свои суждения, граждане Украины могут говорить с чем они не согласны. Но нельзя перекрывать дороги, нельзя кидать камни в автобусы с людьми, которые преодолели 7 тыс км, чтобы вернуться на свою родину», — заявил Геращенко.

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Кроме того, заместитель министра позитивно оценил решение Министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, добровольно пройти обсервацию вместе с вновь прибывшими украинцами, а также гражданами других стран, заверив, что изоляция не скажется на эффективности работы министерства, поскольку у неё есть все необходимые средства связи.

Геращенко убеждён, что коммуникация органов власти с населением была проведена на должном уровне, все основные моменты связанные с эвакуацией были проартикулированы и разъяснены, а эвакуация прошла на должном профессиональном уровне.