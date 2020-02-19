Россия на боле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, — Богдан Яременко (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

19.02.2020 г.
13:20Россия на боле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, - Богдан Яременко (ВИДЕО)
12:24Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)
11:38Азаров опубликовал фейк-цитату о "пропаганде разврата" в Украине. Данилко опроверг
11:32Россия вновь потерпела фиаско в Совбезе ООН, - "Злой одессит"
10:31В ОБСЕ рассказали, что видели во время вчерашнего тяжелого боя на Донбассе
10:10Россия добивается уничтожения Украины: Дипломат предупредил Украину об опасности
09:46«Это политическое шоу оппозиции»: Арахамия о правках к закону о рынке земли (ВИДЕО)
Все политические новости

Аналитика

19.02.2020

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Прежде всего это вопрос о том, окончится ли когда-нибудь война на Донбассе, вернется ли Донбасс когда-либо в Украину и нужно ли вообще, чтобы он в Украину ...
18.02.2020

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни, на Донбассе развязались самые горячие за последние годы ...
17.02.2020

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Правительство презентовало стратегию экономического роста Украины, в "Нафтогазе" озвучили убытки от аннексии Россией Крыма, а эвакуацию украинцев из ...

Последние новости

19.02.2020 г.
14:20 Серьезный конкурент Трампа на выборах предложил вплотную заняться вопросом криптовалюты
13:40 Стало известно, сколько жилых домов в Киеве подлежат сносу из-за аварийного состояния
13:25 Опубликована пугающая статистика ДТП в Украине за январь
13:20 Трамп заявил о предстоящей крупной сделке с Индией
13:20 Россия на боле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, - Богдан Яременко (ВИДЕО)
13:07 Кому украинские банки могут заблокировать счета
13:03 Украина получила новый безвиз
12:30 Меган Маркл и принцу Гарри придется отказаться от использования бренда "герцогов Сассекских"
12:24 Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)
12:06 Мы готовы к транзиту нефти для Беларуси - посол Украины
11:38 Азаров опубликовал фейк-цитату о "пропаганде разврата" в Украине. Данилко опроверг
11:32 Россия вновь потерпела фиаско в Совбезе ООН, - "Злой одессит"
11:13 В России паранойя: ФСБ задерживает детей за подготовку "терактов" в Крыму
11:04 Как изменились алкоцены в Украине: Коньяк дешевеет, пиво - дорожает
10:57 Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, - Михаил Радуцкий (ВИДЕО)
10:42 Запуск рынка: Аграриям порекомендовали «придержать» землю
10:36 В Минобороны пояснили ситуацию с финансированием "Нептуна" и "Вильхи"
10:31 В ОБСЕ рассказали, что видели во время вчерашнего тяжелого боя на Донбассе
10:10 Россия добивается уничтожения Украины: Дипломат предупредил Украину об опасности
09:46 «Это политическое шоу оппозиции»: Арахамия о правках к закону о рынке земли (ВИДЕО)
09:29 К побережью Ирландии прибило «корабль-призрак»: дрейфовал в океане больше года (ВИДЕО)
08:58 У мира есть только один вариант: Волкер пояснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины
08:54 Обвинили Россию: Страны ЕС и США стали на сторону Украины в ООН
08:43 Ситуация переломилась. Что важно знать украинцам о коронавирусе 19 февраля
08:41 Погиб от пули, которыми снабдила Россия, - постпред Украины в ООН об убийстве воина на Донбассе
08:39 Топ-10 товаров украинского экспорта - лидирует кукуруза
08:36 «Не сейте панику!»: Скалецкая рассказала о важных условиях и этапах эвакуации украинцев из Уханя (ВИДЕО)
08:22 Появились подробности страшного боя на Донбассе
08:19 SpaceX займется космическим туризмом: первый полет запланирован на 2021 год
08:19 "Будет военная эскалация": Эксперт предупредил о новом наступлении России
07:55 "Хотят ли русские войны?" - украинский дипломат в Совбезе ООН
07:50 Китайские ученые создали робота, который поможет распознать коронавирус
07:00 США отказались от очередной военной программы: прекращена разработка перспективной ракеты MIRM
06:50 Весной украинцев ждут длинные выходные из-за праздников
18.02.2020 г.
23:45 В случае выплаты 50 млрд долларов по решению суда в Гааге «рейтинг Путина рухнет в ноль, как и авторитет власти в целом» - эксперт
23:27 Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, - Reuters
23:00 Путин освободил одних моряков, но захватил новых, - Аnti-colorados
22:45 Стало известно, как будут оценивать деятельность глав обладминистраций
22:40 Эксперт рассказал, какую игру ведет Путин на Донбассе
22:06 Военный рассказал, почему боевики пошли в наступление на Луганщине
21:58 Фесенко рассказал о причинах обострения ситуации на Донбассе
21:55 Памятник Собчаку к приезду Путина защитили бронированными стеклами (ФОТО)
21:27 Новая эпоха российской космонавтики началась с массовых увольнений, - Злой Одессит
21:12 В британской королевской семье два развода за неделю - все сочувствуют Елизавете II
20:57 В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами
20:06 Гражданам Китая запретили въезд в Россию
19:57 Нацполиция перекрыла мощный канал торговли людьми (ВИДЕО)
19:25 Украина значительно увеличила расходы на оборону
18:58 Минфин получил 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ
18:24 В Испании фермеры блокируют автомагистрали: подробности
17:53 США ввели санкции против российской нефтяной компании, - Associated Press
17:27 Стало известно, какие изменения планируется внести в Конституцию РФ
17:16 Зеленский пригрозил украинским политикам привезти украинцев из Китая в их особняки в Конча-Заспе (ВИДЕО)
16:52 Стоимость криптовалют стремительно растет
16:34 «ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО)
16:24 Снижение учетной ставки позволило снизить стоимость кредитов для бизнеса до 15,7%
16:12 «Серая зона может быть захвачена Россией» - Яна Зинкевич о боях на Донбассе (ВИДЕО)
15:53 В Украине снизили процентную ставку по кредитам для аграриев
15:22 Владимир Дебой рассказал о проблемных аспектах приватизации стратегически важных объектов
15:08 Формула Е: лучшие фотографии сезона 2019-2020
Все новости »

Россия на боле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, — Богдан Яременко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Россия на боле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, - Богдан Яременко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко в кулуарах Верховной Рады дал свою оценку заседанию Совета безопасности ООН, на котором обсуждалось выполнение минских соглашений и наступление российских боевиков на Донбассе 18 февраля.

Яременко убеждён, что вчерашняя попытка наступления российских боевиков вблизи Золотого, а также риторика российской дипломатии в ООН это следствие того, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому удаётся находить общий язык с западными партнерами в поисках мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. , информирует enovosty.com/news.

«Президент Зеленский достиг того, что уже Франция, Германия и США достаточно откровенно говорят о том, что необходимо пересмотреть частично минские договоренности и попытаться найти новые смыслы и способы, которые бы смогли разблокировать мирный процесс. Это имеет смысл. Путин пока с этим не согласился. И вчерашние события демонстрируют это несогласие, а также мы видим желание подорвать доверие к украинской дипломатии и Президенту Зеленскому», — убеждён нардеп.

Кроме того Яременко подчеркнул, что Россия сдаёт свои позиции на международной арене, продемонстрировав это и на поле боя и на международных дипломатических площадках, приведя в пример, вчерашнее заседание Совбеза ООН, где российская дипломатия потерпела фиаско.

Читайте: Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)

По мнению Яременко, большинство членов Совбеза ООН прекрасно осведомлены и информированы в украинском вопросе, понимая, что это отнюдь не внутренний конфликт, а межгосударственное противостояние, война, развязанная Россией против Украины, и манипулировать фактами и мнениями России уже не удаётся.

На вопрос журналистов, почему вчера официальный Киев сделал очень «мягкое» заявление, комментируя обострение ситуации на Донбассе, Яременко пояснил так: «Суть мирных переговор во время войны в том, чтобы остановить войну. В связи с этим, чрезмерно жесткие обороты речи и категоричные заявления, срывают возможность ведения переговоров. Поэтому Зеленский как ответственный политик понимает, что мало махать саблей, если ты не можешь ею ударить, или когда у тебя ее нет. Надо вести себя сдержано, чтобы не позволить даже нашим друзьям обвинить нас в том, что мы сорвали мирные переговоры. И Зеленскому пока это блестяще удаётся», — убеждён Яременко.

Он также призвал украинских политиков объединиться вокруг инициатив Президента Зеленского, которые направлены на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Востоке нашей страны.

Читайте: У мира есть только один вариант: Волкер пояснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 218

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?
Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Все статьи


Читайте также

Не душите ФОПов: Гетманцев объяснил, кто и почему протестует под стенами Офиса президента Зеленского (ВИДЕО)
 Россия вновь потерпела фиаско в Совбезе ООН, - "Злой одессит"
Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
 Украина готова к возможной вспышке китайского коронавируса, - Михаил Радуцкий (ВИДЕО)
«Это политическое шоу оппозиции»: Арахамия о правках к закону о рынке земли (ВИДЕО)
 У мира есть только один вариант: Волкер пояснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Куб-М3»
Гранатомет РАГ «Валар»
Вертолет Eurocopter AS565 Panther (Франция)
Пулеметно-гранатометный комплекс «Блик-2»
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана? (6813)

"Ты чего быкуешь, сц*кло?: Между Черновол и Добкиным в прямом эфире произошла перепалка (ВИДЕО) (6713)

"Кишка тонка": В РФ пояснили, почему Путин не пойдет войной на Украину (4136)

В ПЦУ развенчали Святого Валентина и дали важный совет украинцам (3631)

Единственный способ: Международный эксперт рассказал, как разрешить конфликт на Донбассе (2497)

В Украине приняли важное решение по поставкам воды в Крым (2326)

Украина бросила вызов РФ в ООН (2248)

Сенцов назвал три варианта, которые приведут к свержению Путина (2234)

Зеленский заявлял о готовности перейти к "плану Б". Уверен, он не шутил - Фесенко об урегулировании конфликта на Донбассе (2178)

«ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО) (2102)

Персоны

Ангела
МЕРКЕЛЬ
Сергей
ПОЯРКОВ
Джастин
ТРЮДО
Буравель
ДМИТРО
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Весной украинцев ждут длинные выходные из-за праздников (4921)

Испортила день рождения Кейт намеренно: сестра Меган Маркл дала скандальное интервью (3172)

«ВСУ мощно ответили!»: Украина на пути прекращения войны на Донбассе, - Владимир Зеленский (ВИДЕО) (2100)

"Будет военная эскалация": Эксперт предупредил о новом наступлении России (1642)

В ОБСЕ рассказали, что видели во время вчерашнего тяжелого боя на Донбассе (1487)

Мировые цены на нефть начали падать на фоне опасений сокращения спроса, - Reuters (1463)

У мира есть только один вариант: Волкер пояснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины (1316)

Меган Маркл и принцу Гарри придется отказаться от использования бренда "герцогов Сассекских" (1267)

В случае выплаты 50 млрд долларов по решению суда в Гааге «рейтинг Путина рухнет в ноль, как и авторитет власти в целом» - эксперт (1240)

Военный рассказал, почему боевики пошли в наступление на Луганщине (1057)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сьогодні день Стрітення Господнього: історія і традиції свята (7530)

В пенсионном фонде объяснили, почему пенсионные выплаты при одинаковой зарплате могут отличаться (6942)

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана? (6806)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Продать землю



Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 