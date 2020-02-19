Россия на боле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, — Богдан Яременко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Россия на боле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, - Богдан Яременко (ВИДЕО) Россия на боле боя и в Совбезе ООН по Донбассу выглядела слабой, - Богдан Яременко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко в кулуарах Верховной Рады дал свою оценку заседанию Совета безопасности ООН, на котором обсуждалось выполнение минских соглашений и наступление российских боевиков на Донбассе 18 февраля.

Яременко убеждён, что вчерашняя попытка наступления российских боевиков вблизи Золотого, а также риторика российской дипломатии в ООН это следствие того, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому удаётся находить общий язык с западными партнерами в поисках мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. , информирует enovosty.com/news.

«Президент Зеленский достиг того, что уже Франция, Германия и США достаточно откровенно говорят о том, что необходимо пересмотреть частично минские договоренности и попытаться найти новые смыслы и способы, которые бы смогли разблокировать мирный процесс. Это имеет смысл. Путин пока с этим не согласился. И вчерашние события демонстрируют это несогласие, а также мы видим желание подорвать доверие к украинской дипломатии и Президенту Зеленскому», — убеждён нардеп.

Кроме того Яременко подчеркнул, что Россия сдаёт свои позиции на международной арене, продемонстрировав это и на поле боя и на международных дипломатических площадках, приведя в пример, вчерашнее заседание Совбеза ООН, где российская дипломатия потерпела фиаско.

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По мнению Яременко, большинство членов Совбеза ООН прекрасно осведомлены и информированы в украинском вопросе, понимая, что это отнюдь не внутренний конфликт, а межгосударственное противостояние, война, развязанная Россией против Украины, и манипулировать фактами и мнениями России уже не удаётся.

На вопрос журналистов, почему вчера официальный Киев сделал очень «мягкое» заявление, комментируя обострение ситуации на Донбассе, Яременко пояснил так: «Суть мирных переговор во время войны в том, чтобы остановить войну. В связи с этим, чрезмерно жесткие обороты речи и категоричные заявления, срывают возможность ведения переговоров. Поэтому Зеленский как ответственный политик понимает, что мало махать саблей, если ты не можешь ею ударить, или когда у тебя ее нет. Надо вести себя сдержано, чтобы не позволить даже нашим друзьям обвинить нас в том, что мы сорвали мирные переговоры. И Зеленскому пока это блестяще удаётся», — убеждён Яременко.

Он также призвал украинских политиков объединиться вокруг инициатив Президента Зеленского, которые направлены на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Востоке нашей страны.

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