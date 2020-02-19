«Победа за победой, без промахов и поражений»: Верещук об отчете Кабмина Гончарука (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Победа за победой, без промахов и поражений»: Верещук об отчете Кабмина Гончарука (ВИДЕО) «Победа за победой, без промахов и поражений»: Верещук об отчете Кабмина Гончарука (ВИДЕО)

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Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук оценил отчет премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который премьер должен представить в Верховной Раде на этой неделе, 18 февраля.

Ирина Верещук убеждена, что отчёт Кабинета Гончарука — это документ, который не отвечает нынешним запросам страны и только подогреет нарастающее недовольство в обществе. , информирует enovosty.com/news.

Депутата удивило, что отчёт посвящён исключительно мнимым достижениям правительства, в котором отсутствуют упоминания о недоработках и явных неудачах.

«Если бы мы увидели, что есть реальный и сбалансированный отчёт того, что удалось сделать и четко указано, что не удалось сделать и как это исправить.

Полагаю, Кабмину больше не удалось, чем удалось и люди ждут объяснения, что дальше будет с ошибками и недоработками», — с негодованием отметила нардеп.

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Ирина Верещук озвучила свой пул вопросов к Гончаруку, о которых тот не упомянул в отчете. Так, нардепа интересует вопрос зарплат и премий чиновников, который так и не был решён главой правительства.

Депутата также беспокоит отсутсвие решения по колоссальной «дыре» в госбюджете и отсутствии ряда необходимых решений Кабмина по таможне.

Верещук убеждена, что отчёт о достижениях Кабмина на 380 страниц не отвечает на главные запросы общества. Более того, по ее мнению, в нем нет ответов на те вопросы, которыми сейчас живет страна.

«Такой отчёт демонстрирует некомпетентность власти и нежелание отвечать за свои слова и действия», — убеждена Верещук.