Кернес для Харькова был стабилизующим фактором против России, — Тарас Чорновил

Главная » Последние новости » Политические новости » Кернес для Харькова был стабилизующим фактором против России, - Тарас Чорновил Кернес для Харькова был стабилизующим фактором против России, - Тарас Чорновил

Закрыть Отправить

Команда Кернеса успела до его смерти взять городской совет под контроль, назначить секретаря совета. И эта команда сейчас даст сильный бой. Ставки в борьбе за Харьков очень высокие.

Об этом в комментарии изданию «Экономические новости» заявил политолог Тараса Чорновил, информирует enovosty.com/news.

Многие воспринимали Кернеса, в первую очередь как представителя феодальной мафии, учитывая результаты выборов, «когда люди голосовали уже фактически за мертвого Кернеса, потому что так положено, потому что свой феодализм», сказал Чорновил. По его словам, Харьковская область и сам город Харьков очень важен геополитически, так как через город со стороны России можно нанести серьезный удар. «И не обязательно военный. Переход Харькова под откровенно российское влияние было бы катастрофой. Поэтому человек, возглавляющий эту область и город очень важны», — отметил Чорновил.

Он подчеркнул значимость стабилизирующей роли Кернеса в этом вопросе. «По нему можно набрать много фотографий и роликов, которые диаметрально противоположны друг другу. Но они показывают, что на самом деле там не было той однозначности, которая многих пугала. Именно пророссийской однозначности. Потому что рядом с роликом где Кернес с Добкиным с «георгиевскими» ленточками стоят под российскими флагом, мы видели видеозаписи, где Кернес заявляет, что Харьков — неотъемлемая часть Украины и не дает вывесить этот флаг над зданием горсовета. Ведь именно с Харькова все начиналось, а не с Донецка. Были и другие неоднозначные выступления. Он как бы подыгрывал России, но давал задний ход и все тормозил», — говорит политолог. Стоить напомнить, что именно после визита в Харьков убежал из страны экс-президент Виктор Янукович.

По словам Тараса Чорновила, очень много неоднозначных моментов в отношении Кернеса выплывали из его сути. «А суть в том, что он региональный мафиозный лидер. Именно мафиозный. Но мафия не воюет против своего государства. И это было важным моментом. Как правило, большинство партий мэров как раз являются стабилизирующим фактором на севере, юге и востоке страны. И Кернес для Харькова как раз был стабилизующим фактором против России», — сказал политолог. После смерти губернатора Харькова, продолжил эксперт, очевидно начнется серьезная попытка перераспределить этот огромный «каравай». Есть также угроза реванша со стороны пророссийских сил.

Читайте: Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил

«Я не готов говорить по фамилиям, но мы видим очень большое желание реванша со стороны ОПЗЖ, которые постараются использовать ситуацию безвластия. С другой стороны, «Слуги народа», которые в Харьковской области были ориентированы и фактически подчинены Кернесу. Мы забываем о роли Ярославского, который хотел взять область, но после прихода Зеленского к власти немного стих. И плюс Добкин, который где-то тянется на грани маргинальных пророссийских сил», — говорит Чорновил. С другой стороны, продолжил он, в Харькове всегда серьезную роль играл админресурс, а сейчас будет играть двойную роль.

«На сегодняшний день имеет значение не только тот, кто контролирует город в рабочем режиме. Но и тот, кто сможет доступным способом донести харьковчанам, что именно «вот этот кандидат» является прямым наследником Кернеса. Админресурс очень силен в Харькове, поэтому люди, которые взяли под контроль власть на сегодняшний день и которые ее фактически и не теряли, будут иметь дополнительный бонус в этом отношении. А команда Кернеса успела до его смерти взять городской совет под контроль, назначить секретаря совета. То есть, в принципе исполнительный орган уже дееспособный. И эта вся команда сейчас даст сильный бой. Но ей тоже дадут бой. Ставка высока. Главное, чтобы не пошел передел в стиле 90-х», — заключил политолог.

Напомним, в 2014 году, после бегства президента Виктора Януковича, Россия аннексировала Крым, а на востоке Украины начались сепаратистские выступления, Кернес поменял свою позицию — от поддержки президента Януковича до отказа от нее. Считается, что мэр Харькова повлиял на будущее всего региона — он помешал созданию самопровозглашенной Харьковской народной республики, которая могла стать образованием, подобным возникшим на Донбасе ДНР и ЛНР.

Читайте: Бурная реакция Сети на смерть Кернеса: "Харьков любил тебя", "мафия бессмертна" и памятное совпадение

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение: во время пробежки в него выстрелил снайпер. После этого политик перемещался в кресле-каталке. Уголовное дело так и осталось нераскрытым.

Широкой публике (далеко за пределами Харькова) Геннадий Кернес запомнился как герой вирусных роликов про Допу и Гепу, а также про «я тебя умножу на ноль».