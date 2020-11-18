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Риторика изменилась: Зеленский просто читает с листа тексты, написанные Ермаком и «коллективным Маннергеймом», — Пионтковский

Главная » Последние новости » Политические новости » Риторика изменилась: Зеленский просто читает с листа тексты, написанные Ермаком и "коллективным Маннергеймом", - Пионтковский
 
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У Украины есть эффективный способ поднять уровень своего военного сотрудничества с США.

Сегодня для Украины есть эффективный способ поднять уровень своего военного сотрудничества с США. Об этом в интервью «Экономическим Новостям» рассказал российский политолог, живущий в США, Андрей Пионтковский: , информирует enovosty.com/news.

«Есть такой статус как US Major non-NATO ally. Главный союзник США, не член НАТО. Этим статусом обладают такие уважаемые государства как Израиль, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и др. Этот статус повышает уровень военного сотрудничества и облегчает любые его формы»», — объяснил политолог.

Пионтковский также обратил внимание на то, что внешнеполитические заявления украинского президента в последнее время изменились и указал на причину:

«Президент Зеленский ведь чем в жизни занимался? Он актер, который читал с выражением тексты, написанные сценаристами. Часто удивляются, почему он делает совершенно противоречивые заявления. Да просто потому, что ему пишут тексты разные сценаристы. Когда ему пишет внешнеполитическое заявление Ермак – это одно. А когда ему готовят выступление люди, которых я назвал «коллективным Маннергеймом» — Кулеба, Резников и Данилов — это совершенно другое. Подозреваю, что он просто не понимает отличия одних текстов от других. Он зачитывает их с выражением, по-актерски убедительно. Но в последнее время все меньше слышно Ермака и все больше коллективного Манергейма. Надеюсь, что эта тенденция в украинской внешней политике будет только усиливаться», — заявил Андрей Пионтковский.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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