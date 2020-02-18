«Мы точно не знаем, как это началось и кто именно наступал»: Арахамия о боях на Донбассе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Мы точно не знаем, как это началось и кто именно наступал»: Арахамия о боях на Донбассе (ВИДЕО) «Мы точно не знаем, как это началось и кто именно наступал»: Арахамия о боях на Донбассе (ВИДЕО)

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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады, комментируя обострение ситуации на Донбассе, выразил сомнение относительно правдивости информации поступающей в СМИ и призвал общество и журналистов не манипулировать недостоверной информацией и ждать решения СНБО Украины.

Арахамия подверг сомнению позицию коллег по парламенту, которые утверждают, что нынешняя ситуация на Донбассе — это прямое следствие необдуманных шагов власти в процессе разведения войск и ослабления позиции Украины на международной арене. , информирует enovosty.com/news.

В свою очередь, Арахамия призвал нардепов и журналистов не манипулировать недостоверной информацией, поскольку пока нет официальных данных относительно того, что на самом деле происходит на линии разграничения.

«Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось. Кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования брали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки происходящему. На этом не надо манипулировать», — убеждён депутат.

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К удивлению журналистов со стороны Арахамии не прозвучало должной оценки и жесткой критики в адрес России и ее действий по эскалации конфликта на Донбассе, вместо этого — призыв не манипулировать недостоверной информацией.

Журналисты попытались уточнили у нардепа, что факт агрессии России уже известен обществу, даже без официальных заявлений СНБО, на что Арахамия так и не дал однозначного ответа, ссылаясь на отсутсвие полноты информации.

«Надо понять, какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и т.д. Нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете», — заявил депутат.

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В завершение Арахамия отметил, что не готов сейчас давать никакой оценки действий России, поскольку не обладает достоверной и полной информацией относительно происходящего в зоне конфликта.