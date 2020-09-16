Арахамия рассказал, будет ли предоставлен особый статус Донбассу и выборы на оккупированных территориях (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Арахамия рассказал, будет ли предоставлен особый статус Донбассу и выборы на оккупированных территориях (ВИДЕО) Арахамия рассказал, будет ли предоставлен особый статус Донбассу и выборы на оккупированных территориях (ВИДЕО)

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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, стоит ли верить заявлениям заместителя главы Администрации президента России Дмитрию Козаку, когда «Слуги народа» примут окончательное решение относительно изменений в постановление о местных выборах на оккулированных территориях Донбасса, при каких условиях партии «Свобода» можно будет открывать офисы и принимать участие в местных выборах на Донбассе, почему Слуги вызывают Алексея Резникова на ковёр в четверг. Об этом и многом другом смотрите в сюжете.

«Нас сейчас пытаются расшатывать, стремятся, чтобы дальше продолжалась война. Сейчас мы видим перемирие, которого не было за все 6 лет войны. Самое длинное перемирие за всю историю конфликта. Мы продолжим двигаться дипломатическими путями к миру», — заявил нардеп, информирует enovosty.com/news.