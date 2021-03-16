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Бессмертный рассказал о новом «таране», который будет использоваться в войне с Украиной

Главная » Последние новости » Политические новости » Бессмертный рассказал о новом "таране", который будет использоваться в войне с Украиной
 
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На территории оккупированных Луганской и Донецкой областях в последнее время активизировались пропагандистские шабаши пророссийских политиков.

Генштаб ВС РФ утвердил концепцию гуманитарной политики на оккупированной территории, которая является составляющей концепции «русского мира», территориально охватывает то, что в концепции называется «Новороссией». Таким мнением в эксклюзивном интервью «Экономическим Новостям» поделился дипломат и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы С 2018 по 2019 год Роман Безсмертный. Он рассказал о том, что именно предусматривается этой опасной концепцией:

«Концепция предусматривает навязывание кремлевской гуманитарной политики в информационной, образовательной, воспитательной, религиозной составляющей. То есть фактически реализацию того, что в свое время называлось «гомосоветикус». А сейчас мы имеем некое комбинированное сталинско-ленинское буржуазное лицо, которое воспитывается на таких авторитетах как «Моторола», «Гиви», Захарченко «энд компани». То есть речь идет о ковке через механизмы гуманитарной политики своего рода лица без Родины, без истории, без морали и т.д. Это очень опасное явление, так как речь идет о формировании чего-то особенного, что в дальнейшем будет использоваться как таран не только в войне против Украины, но и в войне против цивилизованного мира. В истории человечества такое случалось, когда экстерриториальные образования превращались в формирование таких личностей. Примером этого является часть Осетии и Абхазии, которые оккупированы российской военщиной, попытки Кремля с белоруса ковать такую ​​личность. К счастью сегодня практикой это отклонено. Преимущество цивилизованного мира в том, что такие образования являются неживучимы. Потому что человек хоть и руководствуется материальными благами, но она все же лицо духовное. Вряд ли кремлевской гуманитарной политике удастся сформировать личность без корней, морали и духовности», — рассказал дипломат.

Напомним, Роман Бессмертный рассказал о том, что в условиях гибридной войны с Российской Федерации может стать драйвером для экономики Украины.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1588

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