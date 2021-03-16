ОПК в условиях войны с РФ может стать драйвером украинской экономики, — Бессмертный

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

16.03.2021 г.
15:00В Украине взлетели цены почти на все продукты: сколько будем платить
14:20В Украине значительно вырос спрос на металлопрокат
12:56Байден запланировал сильнейшее за десятки лет повышение налогов
12:31Прибыльные предприятия в условиях кризиса и пандемии приватизировать нельзя, - Бойко. ВИДЕО
11:27Война с санкциями: Германия хочет "выиграть время" и достроить Северный поток-2
11:11Стало известно, как изменилась цена постного украинского борща
11:04Нефть дешевеет на фоне новой волны коронавируса
Все новости экономики

Аналитика

15.03.2021

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Офіційний Київ та керівництво окупованих РФ Луганської та Донецької псевдо-республік звинувачують один одного в підготовці провокацій і подальшому відновленні ...
14.03.2021

Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины

Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Протесты на харьковском предприятии "Электротяжмаш" из-за невыплаты зарплат заставили в очередной раз вернуться к катастрофической ситуации в промышленности ...
11.03.2021

Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского

Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Недавно исполнился ровно год, как Денис Шмыгаль занял пост премьер-министра Украины. Приоритетными для него и его команды были вопросы завершения войны ...

Последние новости

16.03.2021 г.
16:02 "Маргинализация внешней политики": МИД ответил на угрозы России
15:55 На заседание ТКГ пригласили "эксперта" из Донецка с судимостью за терроризм - Гармаш
15:47 Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, - Арестович
15:14 «Вакцинация не всегда срабатывает»: Железняк о заражении главного санврача Ляшко на COVID после прививки. ВИДЕО
15:01 Через Ассоциацию городов Виталия Кличко Медведчук и Сурков планировали легализацию федерализации Украины – Аудио
15:00 В Украине взлетели цены почти на все продукты: сколько будем платить
14:31 Банковая хочет сделать НАБУ ручным. Это похоронит доверие международных партнеров к Украине, - Геращенко. ВИДЕО
14:20 В Украине значительно вырос спрос на металлопрокат
14:08 Водителей ждут штрафы: на отремонтированных дорогах установили десятки "сюрпризов
14:03 Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию со "слугами" (ВИДЕО)
13:51 Бессмертный пояснил, в чем суть игры Кремля
13:35 В Минобразования предложили школам и вузам перейти на "дистанционку"
13:20 Израиль представил точный минометный снаряд «Iron Sting» с лазерным и GPS-наведением
13:00 Сегодня в силу вступает продление санкций Совета ЕС против России
12:56 Байден запланировал сильнейшее за десятки лет повышение налогов
12:49 Вводите превентивные меры: Степанов обратился к местным властям
12:31 Прибыльные предприятия в условиях кризиса и пандемии приватизировать нельзя, - Бойко. ВИДЕО
12:05 Зеленский стремится расширить личное влияние на ДБР и НАБУ, - Осадчук. Дополнено
12:00 Китай приступил к замене истребителей J-7 на модели нового поколения
11:49 "Русский мир": в РФ оппозиционная "Новая газета" подверглась химической атаке (ВИДЕО)
11:42 Бессмертный рассказал о новом "таране", который будет использоваться в войне с Украиной
11:39 Миллионы гектаров земли были выведены из собственности государства, - Железняк. ВИДЕО
11:33 Украину накроет холодный циклон: синоптики рассказали, когда ждать тепла
11:27 Война с санкциями: Германия хочет "выиграть время" и достроить Северный поток-2
11:11 Стало известно, как изменилась цена постного украинского борща
11:10 Рынок земли: Государственные земли хотят передать общинам
11:04 Нефть дешевеет на фоне новой волны коронавируса
10:55 В Ивано-Франковской области появился новый штамм COVID-19: чем он опасен
10:53 Сестра Ким Чен Ына угрожает администрации Байдена
10:29 Майской жары не будет: Синоптик расстроил украинцев прогнозом на Пасху
09:57 В Украине меняют схему вакцинации CoviShield
09:29 Украинцев предупредили о задержках выплат больничных и декретных
09:12 ОПК в условиях войны с РФ может стать драйвером украинской экономики, - Бессмертный
08:47 Степанов рассказал, когда в Украине введут новый локдаун
08:42 "Крым - это Украина": К годовщине "референдума" в Киеве протроллили дипломатов РФ
08:36 В МИД ответили на статью Washington Post о "давлении Байдена на Зеленского"
08:34 Пенсионное новшество: Украинцы смогут идти на пенсию в любом возрасте
08:10 В Канаде не видят рисков в применении AstraZeneca, - Трюдо
07:15 Минюст подал апелляцию на решение ОАСК об отмене нового украинского правописания
07:00 Как новый закон о штрафах за нарушение ПДД отразится на украинцах, - МВД
01:05 Киев в тумане: в Сети появились красивые фото столицы
15.03.2021 г.
23:00 В Индии планируют ввести уголовную ответственность за операции, связанные с криптовалютой, - Reuters
21:59 В Эстонию прибыли американские истребители F-15E и F-15C
21:49 Американский бомбардировщик впервые приземлился в Польше
21:19 Ярослав Жалило: "Пандемия больше всего ударила по небольшим компаниям"
21:05 Обращение к Зеленскому: "Слуга народа" стала партией аферистов и мошенников, - Дубинский
20:58 МИД сможет открывать за рубежом дистанционные посольства
20:39 В Украине планируют ввести новый вид пенсий
20:18 В Украине появился отечественный лоукостер
19:57 Криптовалюта Bitcoin достигла рекордного максимума, - Fox News
19:48 "Локдаун становится все более вероятным": в Верховной Раде готовятся к усиленному карантину
19:22 В Польше тесты на Covid-19 будут продавать в продуктовых магазинах
18:28 В Украине проводят важную реформу для вступления в НАТО
18:12 ВСК УЗ не рассматривают действия предыдущих руководителей и членов НабСовета
17:49 Associated Press: Крупнейшие мировые автопроизводители переходят на выпуск электромобилей
17:13 Кравчук рассказал, что может заставить Кремль уважать суверенитет Украины
16:52 Ключевые игроки на рынке во время пандемии усиливают свои лидирующие позиции, - МВФ
Все новости »

ОПК в условиях войны с РФ может стать драйвером украинской экономики, — Бессмертный

Главная » Последние новости » Новости экономики » ОПК в условиях войны с РФ может стать драйвером украинской экономики, - Бессмертный
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сейчас Украине нужно серьезно активизировать работу по оборонно-промышленному комплексу и вкладываться в работу предприятия.

Государственный концерн «Укроборонпром» представил новую военную технику и вооружения собственного производства на выставке IDEX-2021, которая прошла в Абу-Даби. О том, как Украина в целом усилила свою обороноспособность за время гибридной войны с Россией, рассказал в эксклюзивном интервью «Экономическим Новостям» экс-посол Украины в Беларуси (2010-2011), представитель Украины в политической подгруппе ТКГ (2018-2019) Роман Безсмертный:

«Первое. То, что я сейчас вижу как продукт, в свое время еще видел в виде разработок во времена президентов Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Могу совершенно четко сказать, что самой сильной составляющей за эти годы является собственно работа конструкторских бюро. Разработано очень много практических и нужных вещей для военных. Но в то же время им не хватает практики применения, так как они не проходят необходимого испытания. Однако это самая сильная составляющая Украины в вопросах разработки. Второе. Это собственно работа оборонно-промышленного комплекса и его перевода на новые координаты. Здесь немного слабее, но что-то всё же делается. Я надеюсь, что с появлением вице-премьера, с привлечением целого ряда украинских специалистов, удастся разработать и урегулировать вопрос государственного заказа, взаимоотношений «Укроборонпрома», Правительства и Минобороны, роли и места контроля Комитета ВР в этом плане, выпуска современной техники и т.д», — рассказал Бессмертный.

Кроме того, он высказал мнение о том, что в условиях войны с РФ, оборонно-промышленный комплекс должен стать реальным драйвером экономики нашей страны:

«Надо понимать, что мы противостоим РФ. Её концепция и набор технико-тактических инструментов понятен. Поэтому наша задача выработать необходимое противодействие и реализовать его на практике. Убежден в том, что оборонно-промышленный комплекс в условиях войны может стать драйвером украинской экономики. Могу сказать, что в этом вопросе активизировался и внешний контур. Количество заказов возросло, так как все прекрасно понимают, что в воюющей стране всегда хорошее оружие. Но это также означает, что надо серьезно активизировать работу по оборонно-промышленному комплексу и вкладываться в работу предприятия. Несколько изменить тактику подхода к привлечению, разработкам по отдельным видам вооружений, которые осуществляются за рубежом. Кое-что нужно изменить в вопросе доступа к этим разработкам, потому что здесь явно проколы, которые в таких случаях недопустимы. Я не хочу раскрывать детали, потому что это не для общего пользования информация. Но я убежден, что здесь есть колоссальный задел. Я надеюсь, что все эти недостатки будут исправлены в ближайшем будущем», — резюмировал дипломат.

Читайте: Как Кремль раздувает огонь в Европе. Украина и Беларусь на передовой. Интервью с Романом Бессмертным (ВИДЕО)

Более детально о весеннем обострении на фронте и горячей фазе обострения отношений с РФ, можете читать в полном интервью с Романом Бессмертным.

Напомним, ране «ЭН» сообщали о том, что на выставке IDEX-2021 Украина заключила первый контракт с Пакистаном на $85,6 млн.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 221

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Законопроект «О системе общественного здоровья»: будут ли насильно вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Все статьи





Читайте также

Бессмертный пояснил, в чем суть игры Кремля
 Бессмертный рассказал о новом "таране", который будет использоваться в войне с Украиной
Как Кремль раздувает огонь в Европе. Украина и Беларусь на передовой. Интервью с Романом Бессмертным (ВИДЕО)
 В Кабмине анонсировали увеличение финансирования некоторых отраслей
Украина значительно увеличила расходы на оборону
 Стратегические объекты Украины уходят с молотка, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
Появился новый прогноз о роли США в войне Украины и России
 Европа знает, Украина - промежуточный этап в планах Кремля, - Роман Бессмертный

Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине могут увеличить материальную помощь на детей: сколько хотят платить (2545)

Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины (2048)

Большинство украинских миллиардеров значительно разбогатели в год коронакризиса - Forbes (1809)

В Украине размер пенсий уменьшится в два раза. В правительстве пояснили ситуацию (1676)

Определена самая привлекательная страна для трудовых мигрантов (1589)

Укравтодор подписал соглашение о строительстве в Украине первого автобана (1356)

Работники завода "Электротяжмаш" остаются без работы: у предприятия нет заказов (1147)

Превышает оценку Facebook и Uber: Названа самая дорогая частная компания Кремниевой долины (849)

В Виннице построят новый завод португальской компании (704)

Айтишники 80-х: Назван крупнейший публичный инвестор в биткоин (638)

Армия

Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Боевая машина пехоты Type 89 (Япония)
Беспилотный летательный аппарат CL-327 Guardian (Канада)
Ракета крылатая «Нептун»
Вся армия    >>

Персоны

Резниченко
Валентин
Артем
Сытник
Насиров
Роман
Холодницкий
Назар
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка (20464)

Курьез: самые смешные замечания учителей в школьных дневниках (12477)

Состояние олигарха Ахметова при президенте Зеленском выросло более чем в два раза (6307)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 