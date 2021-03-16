ОПК в условиях войны с РФ может стать драйвером украинской экономики, — Бессмертный

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Сейчас Украине нужно серьезно активизировать работу по оборонно-промышленному комплексу и вкладываться в работу предприятия.

Государственный концерн «Укроборонпром» представил новую военную технику и вооружения собственного производства на выставке IDEX-2021, которая прошла в Абу-Даби. О том, как Украина в целом усилила свою обороноспособность за время гибридной войны с Россией, рассказал в эксклюзивном интервью «Экономическим Новостям» экс-посол Украины в Беларуси (2010-2011), представитель Украины в политической подгруппе ТКГ (2018-2019) Роман Безсмертный:

«Первое. То, что я сейчас вижу как продукт, в свое время еще видел в виде разработок во времена президентов Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Могу совершенно четко сказать, что самой сильной составляющей за эти годы является собственно работа конструкторских бюро. Разработано очень много практических и нужных вещей для военных. Но в то же время им не хватает практики применения, так как они не проходят необходимого испытания. Однако это самая сильная составляющая Украины в вопросах разработки. Второе. Это собственно работа оборонно-промышленного комплекса и его перевода на новые координаты. Здесь немного слабее, но что-то всё же делается. Я надеюсь, что с появлением вице-премьера, с привлечением целого ряда украинских специалистов, удастся разработать и урегулировать вопрос государственного заказа, взаимоотношений «Укроборонпрома», Правительства и Минобороны, роли и места контроля Комитета ВР в этом плане, выпуска современной техники и т.д», — рассказал Бессмертный.

Кроме того, он высказал мнение о том, что в условиях войны с РФ, оборонно-промышленный комплекс должен стать реальным драйвером экономики нашей страны:

«Надо понимать, что мы противостоим РФ. Её концепция и набор технико-тактических инструментов понятен. Поэтому наша задача выработать необходимое противодействие и реализовать его на практике. Убежден в том, что оборонно-промышленный комплекс в условиях войны может стать драйвером украинской экономики. Могу сказать, что в этом вопросе активизировался и внешний контур. Количество заказов возросло, так как все прекрасно понимают, что в воюющей стране всегда хорошее оружие. Но это также означает, что надо серьезно активизировать работу по оборонно-промышленному комплексу и вкладываться в работу предприятия. Несколько изменить тактику подхода к привлечению, разработкам по отдельным видам вооружений, которые осуществляются за рубежом. Кое-что нужно изменить в вопросе доступа к этим разработкам, потому что здесь явно проколы, которые в таких случаях недопустимы. Я не хочу раскрывать детали, потому что это не для общего пользования информация. Но я убежден, что здесь есть колоссальный задел. Я надеюсь, что все эти недостатки будут исправлены в ближайшем будущем», — резюмировал дипломат.

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Более детально о весеннем обострении на фронте и горячей фазе обострения отношений с РФ, можете читать в полном интервью с Романом Бессмертным.

Напомним, ране «ЭН» сообщали о том, что на выставке IDEX-2021 Украина заключила первый контракт с Пакистаном на $85,6 млн.