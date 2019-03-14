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Парадоксы и манипуляции выборов: Мы наблюдаем маленький флирт украинского народа с Зеленским, — эксперт

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В основе выбора украинского электората лежит эмоция, которой и руководствуются избиратели.

Институт социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины провели опрос украинцев, который демонстрирует, что лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 28%. В тройке лидеров также действующий президент Петр Порошенко (18%) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13%), информирует enovosty.com/news.

Вице-президент Ассоциации политических психологов Виктор Рыбаченко в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» рассказал о том, чем руководствуются украинцы в своем выборе и с помощью каких трюков кандидаты влияют на электорат.

Эксперт отметил, что в последнее время фиксируется скачкообразный рост рейтинга Владимира Зеленского и небольшое повышение рейтинга Петра Порошенко. А вот рейтинг Юлии Тимошенко, в основном, остается примерно на одном и том же уровне: «Лидер «Батькивщины» имеет свой стабильный электорат, который определился давно и сразу, и который не прирастает. Даже если на Юлию Владимировну идут информационные атаки, он не уменьшается. Это фанаты, которые были, есть и будут голосовать за неё в любом случае».

Парадоксы и манипуляции выборов: Мы наблюдаем маленький флирт украинского народа с Зеленским, — эксперт

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Говоря о причинах незначительного повышения рейтинга действующего президента Петра Порошенко,  Виктор Рыбаченко отмечает: «Целый ряд его успехов, в частности Томос и безвиз, воспринимаются как плюсы. Но эти свежие рейтинги еще не уловили коррупционный скандал в Укроборонпроме, к которому причастен близкий партнер президента. Возможно, после этого процент поддержки Порошенко немного снизится – это мы увидим в новых опросах, которые делаются в эти дни. Парадокс в том, что,  Порошенко является наиболее подготовленным к должности президента (у него опыт, он имеет за спиной пять лет президентства), но он несет большие моральные потери — из-за отдыха на Мальдивах, из-за офшоров, из-за слепого траста, скандала в обронпроме и т.д.,  которые не могут быть восполнены даже правильными шагами. Ведь он делает всё верно, но общество уже застыло в скепсисе и перестало в широком контексте воспринимать его плюсы».

Кроме того, Виктор Рыбаченко рассказал о психологических ловушках и манипуляциях кандидата в президенты Владимира Зеленского:

«Мы видим такую картину: человек существует в виртуальной реальности, он не проводит встречи с избирателями, не ходит на политические ток-шоу, никто не знает его позицию по ключевым вопросам. Вместо этого мы наблюдаем психологически обоснованные тонкие манипулятивные ходы. Вот, например, такой психологический трюк. Зеленский предлагает избирателям вместе написать программу. Следовательно, человек задумывается: если я предложил кандидату свой вариант программы, я уже не стану его за неё критиковать. Далее Зеленский предлагает украинцам вместе формировать команду. И опять человек попадает в ловушку, рассуждая: я рекомендую своих кандидатов на ключевые посты и уже не могу критиковать этот выбор. Психологически это очень тонко и обоснованно. За кадром остается главный вопрос: а ты, Владимир Александрович, кого предлагаешь на пост премьера, главы СБУ, министра иностранных дел? Тогда люди смогут оценить уровень его команды, которой пока нет. Он уходит в тень и как бы говорит: это ваша программа и команда, друзья, и я готов следовать вашим советам. Он заранее снимает с себя ответственность по этим ключевым вопросам», — подчеркивает эксперт.

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Вице-президент Ассоциации политических психологов считает, что в фигуре кандидата Владимира Зеленского сконцентрирован протест против всех тех политиков, которые ранее формировали политическую элиту в стране. Именно потому избиратели практически не реагируют на информационные вбросы против этого кандидата:

«Подчеркивая отсутствие опыта у этого кандидата, нам задают вопросы: вы пойдёте к хирургу, который никогда никого не оперировал? Вы сядете в самолёт, который поведет не пилот? А народ на это всё не реагирует и фактически говорит, что не против сесть в самолет, который поведет не пилот и ляжет на стол, где его будет резать не хирург. В этом заключается интересный парадокс: в фигуре Зеленского сконцентрирован протест против тех политиков, которые последние двадцать лет олицетворяли политическую элиту нашей страны. Но как оказалось, за каждым из них есть обман, офшоры и много других грехов. И тут нам говорят о том, что у Зеленского тоже есть офшоры, но народ на это не реагирует. Это психология влюбленности, мы наблюдает маленький флирт украинского избирателя с Зеленским. В основе избирательности электората лежит эмоция. К Порошенко относятся с негативной эмоцией, к Зеленскому – с позитивной, к Тимошенко – больше с равнодушием. Получается, что люди голосуют не столько за Зеленского, сколько против других кандидатов», — рассуждает эксперт.

Виктор Рыбаченко обращает внимание на ещё один интересный результат исследования института социологии и ассоциации политических психологов Украины:

«Если во второй тур выборов выйдут Владимир Зеленский и другой кандидат – он сможет победить любого. Парадокс в том, что если во второй тур Зеленский не выйдет, а там окажется, например, Бойко – он победит и Порошенко, и Тимошенко. Как это возможно, если он в общем рейтинге от них отстает? Дело в том, что количество тех, кто против Тимошенко и Порошенко больше, чем противников Юрия Бойко, потому он за счёт тех, кто его поддерживает на юго-востоке, сможет победить. У Порошенко и Тимошенко очень высокий антирейтинг, рейтинг отторжения. Потому-то и Анатолий Гриценко, который тоже отстает от этой троицы, тоже побеждает во втором туре. Любая пара, которая выйдет во второй тур, получит поддержку не только своих избирателей, но и противников своего соперника. Такие же примеры были и прошлом, когда в 2005 году украинцы голосовали не столько за Виктора Ющенко, сколько против Виктора Януковича. Тогда все противники Януковича отдали свои голоса Ющенко, даже если в первом туре за него и не голосовали. Здесь работает принцип меньшего зла, который будет действовать и в том случае, если Тимошенко и Порошенко выйдут во второй тур. А вот Зеленский у украинцев не воспринимается как зло, потому если будут выбирать между ним и другим кандидатом, то это будет как бы выбор между добром и злом. Хотя, объективно говоря, Зеленский может и не быть добром, он очень «тёмный и непонятный», — резюмировал Виктор Рыбаченко.

Напомним,  ранее эксперт рассказал о том, как Владимир Зеленский может избежать тотальной критики.


Автор: Оксана Ельченко
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