Зеленскому посоветовали, как избежать тотальной критики

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У кандидата в президенты Владимира Зеленского сейчас есть огромное поле для того, чтобы назначить на ключевые должности людей, которые являются специалистами в своем деле, имеют хорошую репутацию и незапятнанное имя.

Вице-президент Ассоциации политических психологов Виктор Рыбаченко в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» рассказал о том, как кандидат в президенты Владимир Зеленский сможет избежать тотальной критики в свой адрес. Политический эксперт считает, что он может сделать очень сильные кадровые ходы:, информирует enovosty.com/news.

«Все рассуждают о том, как Владимир Зеленский будет руководить страной. Представьте себе такой шаг: Зеленский становится президентом и предлагает Верховной Раде Украины утвердить премьер-министром Юлию Тимошенко, которая имеет огромный опыт и два премьерства за спиной. Одним этим шагом он убивает всех.

Сегодня мы наблюдает удачное назначение Петра Порошенко, который заменил оскандалившегося Гладковского Сергеем Кривоносом, человеком с фронта, с чистыми руками и чистой репутацией. Но этот шаг был сделан слишком поздно. В свою очередь, Владимир Зеленский может назначить Кривоноса министром обороны или секретарем СНБО. Он справится с этим не хуже, чем Полторак или Турчинов. У Зеленского есть огромное поле для того, чтобы назначить на ключевые должности таких людей, которые являются специалистами в своем деле, которые имеют хорошую репутацию и незапятнанное имя. Таким образом, он полностью снимет всю критику в свой адрес по поводу того, что нами будет руководить клоун. Тогда нами будет руководить команда, в которой может быть сильный премьер, сильный министр иностранных дел, сильный министр обороны, сильный председатель СНБО, сильный генеральный прокурор… Если Зеленский что-то не будет знать, тогда высокопрофессиональная команда сможет его поправить. Таким образом, он сможет избежать тотальной критики по поводу того, что он что-то не знает или же в чем-то не разбирается», — рассказал эксперт.

Кроме того, Виктор Рыбаченко высказал своё мнение по поводу отношений между Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским:

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«Давайте посмотрим на Зеленского – умный, молодой, богатый, самодостаточный. Он не пойдет на такое унижение, чтобы быть чьей-то марионеткой. На мой взгляд, он может выстроить партнерские отношения с Коломойским и другими олигархами, а не быть перчаткой, надетой на чью-то руку. Его главное достоинство – это свежая кровь и возможность повернуть что-то в Украине по-другому», — резюмировал политолог.