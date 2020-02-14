Зеленский заявлял о готовности перейти к «плану Б». Уверен, он не шутил — Фесенко об урегулировании конфликта на Донбассе

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский заявлял о готовности перейти к "плану Б". Уверен, он не шутил - Фесенко об урегулировании конфликта на Донбассе Зеленский заявлял о готовности перейти к "плану Б". Уверен, он не шутил - Фесенко об урегулировании конфликта на Донбассе

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Если со стороны России не будет готовности к взаимоприемлемым компромиссам, то не будет и продвижения вперед в мирном процессе.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию «Экономические новости» рассказал политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Если со стороны России не будет готовности к взаимоприемлемым компромиссам, то не будет и продвижения вперед в мирном процессе. Соответственно поубавится оптимизма и у Зе-команды. На односторонние уступки Зеленский не пойдет. Он понимает, что это может привести к внутриполитическому кризису. Я напомню, что президент Зеленский заявлял о готовности перейти к «плану Б», если в течение года не удастся добиться прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Уверен, что он не шутил. В ближайшие месяцы мы увидим новый всплеск переговорного процесса. Но если в течение 2020 г. не удастся добиться реального прекращения огня в зоне конфликта, тогда Зеленскому придется определяться с «планом Б», то есть с другой стратегией и тактикой по отношению к конфликту на Донбассе», — подчеркнул Фесенко, информирует enovosty.com/news.

Относительно формулы для мирного решения ситуации вокруг аннексии Крыма, Владимир Фесенко сказал: «Ее не существует в природе. Россия не будет возвращать нам Крым, а мы не согласимся на российский статус Крыма. Это проблема на неопределенное, возможно, долгое время, с неопределенными перспективами».