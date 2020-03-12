Министр обороны пояснил свои скандальные слова о НАТО

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Министр обороны вызвал неоднозначную реакцию своими словами о стандартах НАТО

Новый Министр обороны Украины Андрей Таран после продолжительного расспроса со стороны журналистки «Радио Свободы», все же пояснил, что имел ввиду, когда заявил, что адаптация Вооруженных сил Украины к натовским стандартам пока что невозможна. По его словам, эта цель временно невозможна, информируют Экономические Новости.

«Я именно так и говорил, что пока. Потому что даже страны НАТО в настоящее время не имеют всех стандартов НАТО, воплощенных в жизнь в каждой стране», – отметил глава Минобороны.

В то же время конкретизировать, о каких именно стандартах идет речь, Таран отказался. «Я не буду сейчас конкретизировать, я сейчас не настроен на общение. Извиняюсь, мне надо ехать», – ответил он журналистам.

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