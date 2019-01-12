Пробить «сухопутный коридор» в Крым: Почему Азов представляет для РФ особый интерес, — Наев

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Оккупированный крымский полуостров так и не имеет надежного сообщения с материковой Россией, что, по понятным причинам, не устраивает Москву

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью австрийскому изданию пояснил, почему Россия не оставит в покое Украину и почему ей так важен Азов. Он рассказал о том, что несмотря на временное затишье, враг не собирается отказывать от своих планов. Он максимально активный в районе Азова и в Мариупольском направлении. Эти места представляют для РФ большой интерес, так как в Москве видят там возможности для того, чтобы дальше продвигаться вглубь Украины. В Москве хотят прорубить сухопутный коридор к оккупированному Крыму. Полуостров так и не имеет нормального сообщения с материковой частью Российской Федерации, информирует enovosty.com/news.

Сергей Наев назвал ситуацию на передовой «контролируемой и стабильной». По его словам, окупационные войска РФ пока что не ведут наступление, хотя это и не говорит о том, что там отбросили попытки продолжать конфликт.

Вместе с тем, генерал-лейтенант ВСУ заявил о том, что Украина продолжает четко соблюдать Минские соглашения и режим прекращения огня. В это время враг, традиционно, использует период перемирия для новых провокаций и перегруппировки войска. Это сейчас подтвердить могут и украинские военные, и независимые наблюдатели.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о главных победах украинских войск на Донбассе в 2018 году.

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