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Как украинские войска освобождали «серую зону» на Донбассе в 2018 году (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Как украинские войска освобождали "серую зону" на Донбассе в 2018 году (ВИДЕО)
 
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2018 год стал периодом многих побед для украинских военных — шаг за шагом они возвращали под желто-голубой флаг «серые зоны», воскрешая в них жизнь.

В прошлом году у украинских военных было много поводов для гордости — стратегия Военных сил Украины под названием «ползучее наступление» позволила вернуть под контроль «серую зону» на Донбассе. Семь населенных пунктов, в которых ранее царил хаос, вернулись в Украину. При этом украинские военные не нарушали Минские соглашения, информирует enovosty.com/news.

Первым освобожденным пунктом Луганщины стала Новоалександровка Попаснянского района, за которой последовала и Катериновка, взятая под контроль 2 февраля. В мае 2018 года новой победой ООС стало освобождение поселка городского типа Южное в Донецкой области. Боевики хотели вытеснить украинских военных их населенного пункта, но в результате понесли большие потери.

На протяжении трех недель украинские военные мужественно отвоёвывали поселок Золотое-4 Попаснянского района на Луганщине. Сложная операция прошла в рамках Минских соглашений и, к счастью, без потерь для ВСУ.

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20 августа украинских военных ждала ещё одна важная победа — посёлок Шумы Донецкой области освобожден, а вокруг Торецка создано кольцо безопасности. В конце лета под контролем украинских военных оказалось больше десяти квадратных километров «серой территории».

В начале осени ВСУ освободили Золотое-5, с которого боевики обстреливали украинских военных после того, как под контроль был взят населенный пункт Золотое-4. Тогда, ради сохранения жизни военных, была проведена успешная операция, которая очистила еще 40 гектар украинской земли.

Ещё одна победа 2018 года — освобожденный посёлок Рассадки Бахмутского района Донецкой области. К этой опасной операции спецназ готовился на протяжении месяца, но результат того стоил: под носом у врага украинцы подняли желто-голубой флаг и сместили линию фронта сразу 1,5 километра.

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Вместе с тем, победы были омрачены и потерями: в прошлом году Украина похоронила 133 военных. Благодаря их героизму и мужественной службе других воинов, враг понёс огромные потери — ликвидировано не менее восьмисот боевиков.


Автор: Оксана Ельченко
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