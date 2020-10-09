На выборах в Киеве все будет определяться в тройке Верещук-Притула–Пальчевский, — политолог Олег Саакян

Главная » Последние новости » Новости Киева » На выборах в Киеве все будет определяться в тройке Верещук-Притула–Пальчевский, - политолог Олег Саакян На выборах в Киеве все будет определяться в тройке Верещук-Притула–Пальчевский, - политолог Олег Саакян

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Во время выборов мэра Киева все будет определяться в тройке Верещук-Притула–Пальчевский, а Витаю Кличко придется бороться с собственной тенью.

Об этом в интервью изданию «Экономические новости» рассказал политолог, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян.

«Все будет определяться в тройке Верещук-Притула–Пальчевский. Агрессивная кампания Пальчевского с подбиранием под себя части избирателей экс- регионалов, части коммунистической партии, и части разочарованных Зеленским все-таки дает свои плоды. Это не гарантирует выход во второй тур, но уже делает Пальчевского фактором избирательной кампании», — считает эксперт, информирует enovosty.com/news.

«По Верещук играет все-таки фактор бренда «Слуги народа» и поддержки власти. Соответственно, для части избирателей в Киеве это имеет значимость. Плюс ее мэрский опыт, пускай в маленьком городке, где никто не был, но это строка в биографии, которой не могут похвастать другие оппоненты. И господин Притула, который обладает серьезной узнаваемостью, имея опору на наименее политически токсичную силу «Голос», также имеет шансы выйти во второй тур. Ключевым для него было преодолеть тень Вакарчука, что во многом уже удалось, судя по последним неделям его кампании. По крайней мере, теперь данное обстоятельство не является ключевым фактором при упоминании его фамилии», — уверен Олег Саакян.

«И, конечно, второй тур будет интересен с точки зрения самих позиций господина Кличко. Для него это будет не столько борьбой с одним из его вероятных оппонентов, сколько борьбой с собственным антирейтингом – своей же тенью. И тут пока ситуация не столь однозначна для него. Тем не менее, у того, кто выйдет во второй тур есть шанс как минимум ярко и с хорошим процентом завершить эту кампанию, что может открыть новые политические перспективы. Ведь именно в Киеве происходит ее формирование. Человек, который принял участие в мэрской кампании и закончил ее с хорошим результатом обеспечит себе серьезный трамплин для общенационального политического присутствия», — утверждает эксперт.

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Удастся ли Кличко вызвать на дебаты, чего отчаянно добиваются его соперники? — Публичные выступления явно не сильная сторона Кличко. Поэтому до второго тура он точно ни на какие дебаты не пойдет. Ну и с лидерской позиции ему нет смысла этого делать. Если бы он сейчас боролся за выход во второй тур, то, скорее всего, такая ситуация могла бы рассматриваться. Ситуация будет определяться исходя из электоральных раскладов, то есть, с кем он попадет во второй тур. И насколько ему будет критично участие или неучастие в дебатах. Сколько ему сможет принести в плюс его участие или в минус неучастие. Соответственно, здесь будет работать простая математика, что электорально будет более выгодно. Я думаю, что с высокой вероятностью мы этих дебатов не увидим вообще, — добавил Олег Саакян.