Президент Зеленский дарит квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках, попутно рекламируя застройщика — Алексей Кучеренко

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Буквально через три-четыре дня после катастрофы президент Зеленский уже раздавал ключи.

Об этом сказал экс-министр ЖКХ Украины, народный депутат от партии «Батькивщина» Алексеей Кучеренко, комментируя ситуацию с раздачей квартир людям, пострадавшим от взрыва газа в доме на Позняках в Киеве, информирует enovosty.com/news.

«Я и сам удивился, как быстро он отреагировал. Буквально через три-четыре дня после катастрофы Зеленский уже раздавал ключи. Но у меня точно нет слез умиления. Да, безусловно, людям надо помогать. Но то, что сделал президент – это игра на публику, это глупость с точки зрения государственного управления. Поясню, почему. Президент дал сигнал всему обществу, если у вас проблема с жильем, надо идти к Президенту Украины. У меня вопрос, а почему Зеленский не раздал квартиры другим украинцам, у которых были аналогичные проблемы? Убежден, что это величайшая глупость, которая лишний раз показывает полное непонимание происходящего», — уверен Кучеренко.

«По моему глубочайшему убеждению, президент должен понять, что сегодня в ЖКХ системная проблема, определиться кто должен отвечать в данной ситуации, и если это вина компании «Киевгаз», то именно она должна компенсировать убытки жильцам дома. Более того, я отправил запрос на имя Президента с просьбой пояснить, кто профинансировал подобный широкий жест Зеленского. Если Офис Президента организовал эту акцию путем шантажа застройщиков, а судя по тому, что там на пакетиках с ордерами есть абсолютно конкретное название компании застройщика, у меня сразу возникает вопрос, а что происходит? Президент дарит квартиры попутно рекламируя застройщика?», — задает вопрос Алексей Кучеренко.

«Зная, как организована коррумпированная система государственного контроля через ДАБИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины – прим. ред.), я понимаю откуда растут ноги. Значит Офис Президента «крышует» коррумпированную ДАБИ, которая собирает по 100-150 тыс. долларов с жилого дома, который вводится в эксплуатацию, и в результате имеет все рычаги за короткое время «нагнуть» любого застройщика, а потом как-то ему компенсировать расходы.Разве это задача Президента? Мы видим, что Президент у нас уже занимается: дальнобойщиками, шахтерами, «зелеными» тарифами, коммуналкой и даже дома раздает», — сказал депутат.

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Алексей Кучеренко подчеркнул также, что необходимо дождаться окончания расследования трагического инцидента со взрывом газа, которое проводит специальная комиссия.

Напомним, по одной из версий, причиной взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве могла стать халатность сотрудников компании «Киевгаз».