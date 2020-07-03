Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины

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Почему взрываются дома украинцев, за чей счет Зеленский пиарился, вручая ключи от квартир жителям разрушенного дома, почему цены на газ на мировых рынках падают, а в платежках украинцев растут, почему «Нафтогаз» надо ликвидировать, а Коболева уволить, почему анбандлинг Нафтогаза неконституционен, кто закачал в хранилища ГТС дорогой газ, кто вписывал в меморандум с МВФ обязательства по выбиванию долгов с украинцев за коммуналку, кому выгодно банкротство Центрэнерго, почему украинцам не по карману «водородная экономика», и кто хочет украсть «Энергоатом», об этом и многом другом мы поговорили с экс-министром ЖКХ Украины, народным депутатом от партии «Батькивщина» Алексеем Кучеренко.

Причиной взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве могла стать халатность сотрудников компании «Киевгаз». Это одна из версий, а трагедия далеко не первая и, боюсь, не последняя. В чем проблема: в людях, в жилищном фонде, или государственной политике? На ваш взгляд, есть ли алгоритм на государственном уровне комплексного решения и упреждения подобных трагедий? , информируют Экономические Новости.

Прежде всего, необходимо дождаться окончания расследования, которое проводит специальная комиссия. У меня есть своя версия причин произошедшего. Но, я озвучу ее немного позже.

У меня нет сомнений, что будут пытаться, как обычно, переложить всю вину на людей. Единственное, что сейчас может сделать киевская власть, помимо оказания необходимой помощи, это предоставить жителям пострадавшим в результате взрыва, хороших юристов для того, чтобы они могли корректно сформулировать свои требования по возмещению нанесенного ущерба.

Если мы говорим о проблеме ЖКХ в целом, то, первое, что необходимо сделать — это на государственном уровне признать, что наша жилищно-коммунальная реформа зашла в тупик. Реформа ЖКХ была изначально провальной, были заложены абсолютно некорректные посылы. Она дирижировалась из других стран и за чужие деньги. А вот исполняли ее, к сожалению, дилетанты, которые сегодня попрятались в своих загородных коттеджах. А нам с вами теперь жить с результатами их реформирования. Далее, после признания провала реформы ЖКХ, необходимо собирать профессионалов, которые, безусловно, есть в нашей стране, но они находятся точно не в нынешних министерских креслах или Верховной Раде. Там мало таких осталось. И определять, как корректировать вектор реформы в этой сфере. Я убеждён, что, в первую очередь, необходимо вернуть государственный контроль за жилищным фондом и коммунальной сферой, обратив особое внимание на ценообразование и безопасность проживания. Затем необходимо признать обязательства государства и органов местного самоуправления относительно необходимости проведения модернизации того жилого фонда, который был списан просто в никуда этими горе-реформаторами.

Президент Зеленский от своего имени подарил пострадавшим на Позняках квартиры. Это хорошо. Но за чей счет? Эти квартиры куплены за счет бюджета, или пожертвованы застройщиками? И главное, если взрыв произошел по вине частной компании «Киевгаз», то разве не она должна возместить людям убытки?

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Это типичный видосик в стиле Президента Зеленского. Я и сам удивился, как быстро он отреагировал. Буквально через три-четыре дня после катастрофы Зеленский уже раздавал ключи. Но у меня точно нет слез умиления. Да, безусловно, людям надо помогать. Но то, что сделал Президент – это игра на публику, это глупость с точки зрения государственного управления. Поясню, почему. Президент дал сигнал всему обществу, если у вас проблема с жильем, надо идти к Президенту Украины. У меня вопрос, а почему Зеленский не раздал квартиры другим украинцам, у которых были аналогичные проблемы? Убежден, что это величайшая глупость, которая лишний раз показывает полное непонимание происходящего.

По моему глубочайшему убеждению, Президент должен понять, что сегодня в ЖКХ системная проблема, определиться кто должен отвечать в данной ситуации, и если это вина компании «Киевгаз», то именно она должна компенсировать убытки жильцам дома. Более того, я отправил запрос на имя Президента с просьбой пояснить, кто профинансировал подобный широкий жест Зеленского. Если Офис Президента организовал эту акцию путем шантажа застройщиков, а судя по тому, что там на пакетиках с ордерами есть абсолютно конкретное название компании застройщика, у меня сразу возникает вопрос, а что происходит? Президент дарит квартиры попутно рекламируя застройщика? Зная, как организована коррумпированная система государственного контроля через ДАБИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины – прим. ред.), я понимаю откуда растут ноги. Значит Офис Президента «крышует» коррумпированную ДАБИ, которая собирает по 100-150 тыс. долларов с жилого дома, который вводится в эксплуатацию, и в результате имеет все рычаги за короткое время «нагнуть» любого застройщика, а потом как-то ему компенсировать расходы.

Разве это задача Президента? Мы видим, что Президент у нас уже занимается: дальнобойщиками, шахтерами, «зелеными» тарифами, коммуналкой и даже дома раздает. Смотрите, Владимир Александрович, это закончится очень плохо!

На Банковой протестовали горняки Львовской области, требуя погашения долгов по зарплате. К ним вышел Президент Зеленский и обещал разобраться с «Центрэнерго». Как думаете, разберется Зеленский с «Центрэнерго», если учесть, что там Коломойским «пахнет»?

Это глобальная проблема, которую необходимо решать комплексно на государственном уровне, а не после того, когда шахтеры отдельно взятой шахты приехали к Президенту требовать свои зарплаты.

Да, «Центроэнерго» погасил задолженность перед горняками шахты «Надія». И это хорошо. Я, так понимаю, что теперь все шахтеры, кому не выплачивают зарплаты, должны идти к Зеленскому с требованиями о погашении задолженности. Кроме того, я рекомендую и сотрудникам компании «Энергоатом» также идти к Офису Президента и требовать погасить задолженность, которая уже составляет порядка 8 млрд грн. По такому же алгоритму могут действовать и гидроэнергетики. Идти к Зеленскому и выбивать свою зарплату. В топливно-энергетическом комплексе таких много сейчас в нашей стране.

Но теперь всем стало понятно, где находится центр принятия решения, и где распределяют денежные потоки, латая дыры и просчеты в энергетическом секторе страны. Я полагаю, Правительство Шмыгаля теперь может самоустраниться. Поскольку «главный энергетик» нашей страны, Владимир Зеленский, решит все проблемы отрасли в ручном режиме.

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Пока на мировых рынках цены на газ падают, суммы в платежках для простых украинцев растут. В июле абонентская плата подорожает на 24%. Алексей Юрьевич, где логика?

Мировые и европейские рынки живут своей жизнью, а НАК «Нафтогаз Украины», в лице Андрея Коболева и Юлии Ковалив, живут своей жизнью. Цены на газ в Европе уже имеют тенденцию к повышению, а у нас сейчас наблюдается пик понижения, поскольку в «Нафтогаз» сами регулируют сколько можно содрать в данный момент с населения денег. Они это делают в том числе и для того, чтобы пополнять бюджет. К сожалению, у нас в стране цена на газ превратилась в дополнительный налог для населения. Кроме того, Коболеву нужны деньги для содержания огромного аппарата самого «Нафтогаза». А это порядка 3 млрд грн. ежегодно.

На сегодняшний день, я выступаю категорически против, так называемых, рыночных цен для населения и для теплокоммунэнерго. Поскольку Украина абсолютно не готова к этому шагу, прежде всего потому, что доходы населения не коррелируют с рыночными ценами. Наши доходы не зависят от колебаний цен на энергоносители в Европе. И поэтому, на определенный период перехода к рыночным доходам, абсолютно оправданной была бы модель, чтобы газ украинской государственной добычи по регулируемым государством ценам, предоставлялся теплокоммунэнерго и населению. За это время, надо было: сделать полную систему учета (2 млн домохозяйств до сих пор без учета – прим. ред.), сделать систему контроля за качеством газа, осуществить поверку счётчиков и внедрить рыночные механизмы в переходном периоде. Кроме того, убежден, что необходима ликвидация НАК «Нефтегаза», поскольку пока будет существовать эта структура, полноценного рынка газа в Украине не будет. А уже после всего выше перечиненного, можно было бы через специальную биржевую площадку торговать ресурсом «Украгазвыдобування» в определенном сегменте с тем, чтобы создать конкурентную среду для борьбы за потребителя, доставки газа и прочее. Одновременно необходимо решить вопрос безопасности газопоставок, проблемы распределительных сетей и т. д. Это комплексная подготовительная работа, которая не была сделана. Поэтому словосочетание «рынок газа» вызывает у меня негативные ассоциации. Мы видим, к чему привел рынок электроэнергии. Сегодня там колоссальная дыра. К таким же плачевным результатам привел и рынок газа. Посмотрите на финансовые обязательства всех контрагентов «Нефтегаза». Все они в долгах, но один «Нафтогаз» и Андрей Коболев у нас в шелках. Молодцы, мальчики!

Коболев утверждает, что совместный иск Тимошенко и Медведчука угрожает транзиту газа через Украину. Он заявил, что в случае, если Конституционный суд удовлетворит это ходатайство, то на анбандлинге «Нафтогаза» можно ставить крест. И это позволит российскому «Газпрому» разорвать договор на транзит газа через Украину. Так ли это?

Это бред Коболева, он провокатор и манипулятор. Я не являюсь противником анбандлинга, если под ним понимать разделение видов деятельности: добычи, торговли и транспортировки. Это давно необходимо было сделать. Но, главный вопрос в том, как на самом деле был осуществлен анбандлинг в Украине. Он был реализован иезуитски, манипулятивно и с помощью шантажа. Все это было сделано в последний момент для одного — вывести из-под государственного контроля и управления Кабмина газо-транспортную систему Украины.

Сегодня, государство не имеет рычагов влияния на нового оператора ГТС. Ею управляют некие лица. А вот кто эти люди, надеюсь, в скором времени мы узнаем.

Коболев сделал все, чтобы провалить работу НАК «Нафтогаз». И не верьте сказкам об успешной финансовой отчётности этой компании, поскольку, если вы возьмёте дебиторскую задолженность по основным его контрагентам, то увидите реальную картину задолженности.

И она ужасает. Так, долги Укртрансгаза достигли – 44 млрд грн, Облгазов – 22 млрд грн, Теплокоммунэнерго – 45 млрд грн. Если сложить эту задолженность, то выходим на сумму в 110 млрд. Вот вам и результат работы Коболева. А если в этот список «достижений» добавить полный провал программы «20/20» по добыче газа и срыв анбандлинга, картина будет еще хуже.

Безусловно, Коболев боится, что Конституционный суд признает, что они там «намутили» с анбандлингом. И тогда выяснится, что ему надо нести за это ответственность. В том числе и уголовную.

«Слуги Народа» саботируют работу парламентской следственной комиссии, которая пытается разобраться в том, что творил НАК «Нафтогаз» за последние пять лет. Но со стороны правящей партии и самого Президента нет никакой реакции на вопиющие злоупотребления и результаты расследования комиссии. Но факты, вещь упрямая. Во-первых, в 2014 году в НАК «Нафтогаз» было «закачано» 114 млрд грн. из государственного бюджета, и они там исчезли безвозвратно. Во-вторых, по нашим оценкам, а они подкреплены документально, порядка 72 млрд грн. «Нафтогаз» недоплатил в бюджет за 4 последних года.

Безусловно, мы понимаем, почему Слуги не хотят разобраться с беспрецедентными фактами нарушений. Потому что «Нафтогаз» выступает своеобразной эстафетной палочкой в комплекте с Коболевым и Ковалив, которые были переданы от предыдущей власти, которая с этого кормилась. А теперь парни у власти просто перехватили данную схему. Поэтому они для меня теперь ничем не отличаются от своих «попередников».

Европейские трейдеры закачивают больше газа в украинские хранилища. Объем газа, который хранят в Украине иностранные компании, в июне достиг 2,8 млрд кубометров, что втрое больше по сравнению с прошлогодними показателями. ГТС Украины стала европейским хабом?

Действительно, на данный момент в газовые хранилища Украины закачано большое количество газа. Но ситуация выглядит не совсем радужно. У нас огромное количество газа осталось в следствии непродуманных действий Андрея Коболева. Поскольку закачали его еще осенью, но по очень дорогой цене, по 200 долларов. Зимой, в силу климатических особенностей, его не выбрали. Плюс закачали в хранилища большое количество газа украинского производства.

Безусловно, я всячески поддерживаю необходимость использования наших газовых хранилищ. Но, с другой стороны, насколько конкурентная среда для этого создана? Зная таланты Наблюдательного Cовета НАК «Нафтогаз», Ковалив и Коболева, гарантирую вам, что были использованы их «ручные» структуры, либо структуры неких влиятельных персон из-за границы.

«Слуги народа» хотят своим законопроектом № 3613 снизить задолженность в стране за услуги ЖКХ. В качестве наказания хотят запретить должникам продавать имущество, лишать права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием. В свою очередь, оппозиция предлагает просто списать все долги населения за коммунальные услуги. Как вы считаете, какой путь правильный?

Безусловно, есть нечто позитивное и в одном, и в другом законопроекте. Но и первый и второй вариант не решают комплексно проблему платёжного кризиса в стране.

Убежден, что списывать долги нельзя. Поскольку те украинцы, которые исправно платили по счетам, почувствуют себя идиотами и зададутся вполне логичным вопросом, а зачем платить дальше. Поэтому пиар ОПЗЖ на этой инициативе может повлечь неожиданные и очень неприятные последствия. Кроме того, с такими популистскими законодательными инициативами отечественные коммунальные службы останутся без зарплаты. Кроме того, а где гарантия, что, реструктуризировав эти долги, люди сразу же не начнут накапливать новые. Такой подход к решению проблемы коммунальных долгов украинцев тупиковый и не сможет решить проблему на перспективу.

Но и то, что предлагают Слуги, чтобы «выбивать» долги с украинцев – это нарушение всех конституционных норм. Идея, безусловно, неплохая. Они хотят внедрить модель реструктуризации задолженности. Я не против такого подхода. Но я не понимаю, зачем для этого нужен какой-то дополнительный закон. У людей есть договорные отношения с поставщиками коммунальных и энергетических услуг. И в рамках этих договорных отношений никто не мешает выстраивать взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и решать проблемные вопросы.

Есть еще один важный момент. А монополисты готовы аргументировано показать и доказать, что все тарифы и начисления, которые они осуществляли и которые привели к накоплению колоссальных долгов, что они были законны, прозрачны и экономически обоснованы? Я готов выступать адвокатом и помогать, при содействии волонтеров-юристов, судиться по каждому тарифу. Я абсолютно не ставлю перед собой задачу разрушить и похоронить коммуналку. Они и так ее добивают, эти безумные дилетанты у власти. Но здесь необходимо искать очень серьезное политическое и консенсусное решение, как погасить колоссальные долги и окончательно не похоронить коммуналку, обозначив при этом, справедливые правила игры.

Слуги народа до сих пор не определились с системой государственного регулирования коммунальных монополий. Они до сих пор не могут ответить на вопрос, мы из центра регулируем коммунальный сектор, или мы отдаем контроль органам местного самоуправления. У власти — полный вакуум! А вакуум заполняется долгами и взрывами газа.

Но, власть подписала меморандум с МВФ, который обязал их принять более жесткий закон по «выбиванию» долгов с населения?

Я даю вам гарантию, как очень опытный человек, что эти пункты меморандума со стороны Украины писали конкретные люди — Коболев и Ковалив с тем, чтобы пугать всех украинцев последствиями неуплаты по счетам от МВФ.

Кроме того, много вопросов к, так называемой, рыночной цене на газ, которая привязана к импортным хабам. В связи с этим, у меня сразу возникает вопрос к Андрею Герусу, который вот уже четвертый год воюет со схемой «Роттердам+», но в тоже время поддерживает формульное ценообразование «Амстердам+» для газа. У него нет когнитивного диссонанса в связи с этим?

Есть еще интересный момент с прописанными в меморандуме рыночными тарифами на тепло. Власть всерьёз считает, что если мэры городов вместе с директорами теплокоммунэнерго включат в тариф все потери в сетях, все закупки по тройной цене, все не проведенные модернизации, и все это «вывалят» на население в виде тарифа на тепло, в котором еще будет сидеть рыночная цена на газ, наше население это потянет? Сейчас в стране 62 млрд грн долгов за ЖКХ. Если власть сделает все по вышеописанной схеме, то эти долги очень быстро превратятся в 162 млрд грн.

Есть ощущение, что власть не осознает всю глубину ямы, в которой находится страна. А главный принцип управления и жизни гласит: «Если ты в яме, в первую очередь, перестань дальше копать». Но, нынешняя власть продолжает и дальше копать всем нам яму.

Когда Гетманцев закручивает гайки мелкому и среднему бизнесу и расширяет налоговую базу, пытаясь латать дыры в бюджете, в это самое время, Коломойский зарабатывает на убытках бюджета миллиарды. Речь о том, что Коломойский купил нефть у государственной «Укрнефти» по рекордно низкой цене, а продал топливо министерству обороны почти на 30% дороже, чем предлагали другие. Прокомментируйте, пожалуйста. Получается, для олигархов — конец эпохи бедности, а народу — закручиваем гайки?

Задача Слуг — это обслуживание своих олигархов. Собирать деньги в бюджет будут точно не с них. Собирать деньги будут с людей. Люди они хоть и бедные, но их много.

Гетманцев абсолютно не глупый человек, профессор и теоретик, лектор. Вот он и пытается свои теоретические механизмы сейчас запустить. Еще раз берусь утверждать, комплексного видения управления страной у них нет. Посмотрите на Милованова, которого они ранее сделали Министром экономики. Поговорите с ним. И вы поймете, что они натворили за год своего правления.

А кто у нас последний год управлял Центрэнерго? Я не знаю. Игорь Валерьевич, или кто-то еще? И как они умудрились за год загнать в долги и сделать убыточным на 2.6 млрд грн еще совсем недавно прибыльное предприятие? Вот вам и ответ. Можно на любое государственное предприятие поставлять дорогой уголь, оттуда забирать себе дешевую электроэнергию, а потом мы всей страной будем покрывать эти долги.

Коль мы заговорили о Центрэнерго, скажите, есть ли в принципе механизм вырвать Центрэнерго из рук смотрящих и расчистить искусственно созданную 2,6 млрд задолженность? Ведь на днях один из крупнейших инвестиционных фондов мира Mubadala (ОАЭ) заявил о готовности участвовать в конкурсе по приватизации Центрэнерго.

Я верю, что инвесторы могут заинтересоваться этим сегментом. Но тут есть один вопрос. С одной стороны, я слышу про «тупиковость» угольной генерации. А с другой стороны, появляются заинтересованные инвесторы, готовые вкладывать деньги в эту отрасль. С третьей стороны, действительно, может быть экономически выгодна генерация на газе. Но тогда необходимо взять на себя ответственность и решить, что делать с угольными шахтами. Если будет принято решение их закрывать, тогда необходимо выйти и сказать об этом людям. Принять решение, что делать с шахтерами, с целыми городами, которые живут вокруг этих шахт.

Я не против приватизации генерирующих мощностей. С помощью тепловой генерации можно было бы сформировать конкурентный сегмент рынка. Можно ли это сделать прямо сейчас? Сложно сказать. Но пока вижу одно. «Центрэнерго» искусственно загоняется в банкротство с тем, чтобы кто-то купил эти долги, а затем и само предприятие. И где здесь государственный интерес?

Я вижу два пути развития, либо мы дальше идем по пути вакханалии рынка и в конечном результате — это плохо закончится, либо мы исповедуем концепцию сильного государства, которое через сильные управленческие институты будет эффективно управлять своим государственным имуществом.

В такой ситуации нельзя даже на пушечный выстрел допускать к приватизации «Нафтогаз», «Укразалізницю», «Укрэнерго», «Центрэнерго». Хотя мы уже услышали от Коболева, что он обещает в 2023 году выход НАК «Нафтогаз» на IPO.

У меня один вопрос, Андрюша, ты кто такой? Ты, водитель моего автомобиля, планируешь продавать мой автомобиль без меня? Ты с ума сошел?

Полный хаос государственного управления, а независимые наблюдательные советы являются ключевым элементом этой вакханалии.

НАК «Нафтогаз» потратил на борьбу с коронавирусом больше денег, чем Зеленский смог собрать с олигархов. «Нафтогаз» направил на закупку медицинских товаров и средств индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавирусной болезни больше 500 млн грн. Это функция госмонополии, за чей счет «банкет»?

Даже формально НАК «Нафтогаз» не имел права такого делать. Потому что у них не утвержден финансовый план. А закон четко гласит, что без утвержденного финансового плана ни одна государственная компания не имеет права копейку налево, или на право потратить. Коболев из всех сил пытается купить лояльность людей во власти. Но я очень надеюсь, что украинцы давно поумнели и не поведутся на это. И у меня вопрос. В стране есть правоохранительные органы? Предположу, что в стране нет правоохранительных органов. Потому что Коболев за деньги налогоплательщиков купил маски по завышенной цене и продал нам. Спасибо, Андрюша!

Если власть действительно печется о здоровье народа, мотивирует придерживаться карантина и носить маски, то необходимо обеспечить доступ к этим маскам. Я же понимаю, что при такой цене далеко не все могут себе позволить их регулярно менять.

Почему проводятся отключения многих блоков АЭС в пользу ТЭЦ, к чему-то это может привести. Возможно это попытка свернуть атомную энергетику в Украине? «Злые языки» обвиняют временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец в лоббировании интересов компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову. И в угоду тепловым электростанциям Рината Леонидовича она остановила на внеплановый ремонт рекордное, за всю историю Украины, количество атомных энергоблоков?

Я не считаю правильным противопоставлять атомные станции условно «ахметовским», тепловой генерации и Центрэнерго, которая является государственной компанией. Противопоставлять одно другому не надо. Это игры Геруса не в интересах энергетики, а в интересах своего хозяина.

На самом деле они технологически дополняют друг друга. Так строилась энергосистема страны, людьми, которые знают, что такое энергетика. В то время, когда уменьшилось энергопотребление на 10%, было понятно, что должны подвинуться все участники рынка. Но власть должна следить, чтобы это было справедливо и корректно. Безусловно, надо подвинуть и «зеленых», но в данном случае важно найти компромисс и баланс. Могу сказать, что на нынешнем этапе компромисс найден. Поскольку на днях был проголосован законопроект, который подавался Кабмином, и который призван стабилизировать ситуацию на энергорынке страны.

Еще один важный момент, касающейся атомной электроэнергии. Пока мы будем жить в парадигме, так называемой, дешевой атомной электроэнергии, мы угробим нашу жемчужину — «Энергоатом». Не бывает дешевой электроэнергии, так как есть затраты будущих периодов, которые мы сегодня не учитываем. А это значит, что за них будут платить наши дети.

Атомная энергетика в Украине — это безопасность, экология, персонал, который нам не удержать низкими зарплатам. Это необходимость, наконец, назначить постоянного руководителя этого предприятия. Кстати, я не совсем понимаю, откуда взялись нынешние вице-президенты «Энергоатома»? У меня есть информация, что именно под них собираются пересматривать в судебном порядке Устав этого предприятия с тем, чтобы упростить механизм доступа коммерсантов, а не энергетиков, на ключевые должности в компании. Во все этом я вижу слабость власти и явные попытки украсть у народа Украины очередную энергокомпанию. Убежден, что необходимо сделать все, чтобы это предприятие осталось в собственности страны, поскольку это основа нашей энергобезопасности.

Международные аналитики утверждают, что век нефти, угля и газа, если еще не закончился, то близится к своему завершению. Эксперты утверждают, что многие блоки наших АЭС находятся на завершающей стадии эксплуатации, и через 10 лет 11 из 13 атомных блоков выйдут из эксплуатации. Поэтому сторонники «зеленой» энергетики считают, что стоит обратить внимание на альтернативные рынки электроэнергии. Германия, например, приняла «Национальную водородную стратегию».

«Зеленые» — это «зеленые», атомные – это атомные. И вот так резко заявлять, что через 10 лет 11 из 13 энергоблоков наших АЭС выйдут из строя я бы не стал. Я много общался с кадровыми атомщиками. И они дают свои прогнозы относительно состояния атомных энергоблоков. И эти оценки расходятся с озвученными вами сроками. Поэтому, я бы не стал так безапелляционно заявлять о каких-то конкретных сроках завершения работы АЭС, тем более, в периоде 10-летия.

Относительно Германии, мы понимаем, что между нами и Германией не только полторы тысячи километров, но и во времени — тектонический разрыв лет на 50. Кроме того, не забывайте, что у этих стран разные финансовые возможности. Мы же прекрасно понимаем, сколько немцы получают и сколько украинцы, потому что любую красивую историю, например, водород кто-то должен оплатить. Этот кто-то — это мы с вами, потребители, которые выступают главными инвесторами.

А вот скажите, Польша до сих пор держит свои шахты, они что, зря это делают? Нет, они просто посчитали и несмотря на давление Евросоюза, они держали и продолжают держать свою угольную энергетику. Сейчас развелось много демагогов-теоретиков, которые наслушались красивых лекций за рубежом и теперь лоббируют свои и чьи-то интересы в коридорах нынешней власти.

Безусловно, в сторону «зеленых» технологий надо двигаться, но скорость этого перехода и градиент надо анализировать, исходя их наших финансовых возможностей.

В скором времени страны Евросоюза введут энергетические паспорта на продукцию. Не станет ли это смертным приговором для украинских производителей?

Если европейцы не предоставят нам переходный период для интеграции в новые процессы, они совершат огромную политическую ошибку и качнут нас геополитически в обратном направлении. Они к этому шли десятки лет. Мы не немцы и не поляки. И у нас есть свои реалии и своя степень «разобранности» страны. Поэтому, сегодня пытаться применить их стандарты в реальной жизни и на нынешнем этапе нашего развития не представляется возможным.

Я еще в свою бытность министром слушал эти сказки. Объездил все европейские страны и понимал, куда нам надо двигаться. Но туда надо двигаться системно. Государством надо двигаться, а не перекладывать проблемы на людей. Это должны быть государственные программы, хорошее финансирование, нормальное привлечение инвестиций. Сегодня, к моему огромному сожалению, эти условия не созданы.

Каким вы видите будущее украинского энергетического комплекса? Сколько Украине надо времени для плавного и качественного перехода к «зеленой» энергетике?

Мы не готовы оплачивать сегодня все это. Пять лет назад страна «бредила» зелеными тарифами, «зеленой» энергетикой, «зеленой» экологией. Но, никто не сказал, что за этим стоит много денег. Теперь надо идти и объяснять украинцам, что для того, чтобы развивалась зеленая энергетика надо подымать тариф. Можно провести референдум, чтобы понимать настроения людей и их готовность платить больше. Тогда тариф на электроэнергию возможно и надо повышать, но точно не надо трогать цены на газ и на тепло для населения. Держать цены в разумном пределе. Тогда совокупная платежка у народа не вырастет. И тогда кто-то опытный и мудрый должен сказать, что сейчас мы развиваем наше будущее в виде альтернативной энергетики, но ничего катастрофического не будет. У вас вырастет платёжка на 50 грн по электроэнергии, но точно не вырастет по газу и теплу.

Сейчас идет конкуренция за наш платежеспособный спрос. Но вместо этого, нам навязали абсолютно идиотскую доктрину, так называемых, рыночных цен без рынка на все услуги: вода, тепло, газ, электроэнергия, канализация, обслуживание домов и т.д. Слово «рыночный» каждый воспринял по-своему и решил выставлять платежки «от балды». И как результат — 62 млрд грн. долгов, которые растут каждый месяц. И тут появляются мальчики, которые говорят, а сейчас мы будем забирать ваши квартиры и ваших собак. Ну, попробуйте!

Учитывая провалы в бюджете, проблемы в социальной сфере и не только, плачевное состояние МСБ после карантина, возможны ли к осени протесты в Украине?

Если люди почувствуют, что есть власть, которая на сегодня, будем откровенными, удовлетворяет их патерналистическим ожидания, они не выйдут на улицу.

Главным фактором для социального взрыва может стать одно, если они увидят вакуум власти, слабость и беспомощность. Тут, конечно же, могут быть разные процессы, чем не преминут воспользоваться определённые политические силы. К сожалению, пока мы видим со стороны власти видосики, дальнобойщиков и корабельную бабу, а вот осмысленных действий, увы, нет.