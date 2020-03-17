В сети показали полупустые полки киевских супермаркетов (ФОТО)
В сети показали полупустые полки киевских супермаркетов из-за коронавируса
В столице из-за введения карантина многие киевляне начали пополнять запасы провизии, средств гигиены и бытовой химии. В результате в некоторых супермаркетах начался дефицит круп, мучных изделий и другой продукции, информирует enovosty.com/news.
В то же время, сообщается, что паники среди киевлян нет. Просто сильно вырос спрос на некоторые виды продуктов
Напомним, в Украине официально зарегистрировано 7 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. 71-летняя женщина в Житомирской области умерла.
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Также сообщалось, что в столице подтверждены два случая заражения коронавирусом