В столице подтверждены два случая заражения коронавирусом

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В Минздраве сообщили, что в Киеве зафиксировали заражения коронавирусом

В Киеве подтверждены первые два случая заражения опасным коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что инфицированные пациенты изолированы и им предоставляется соотвествующее лечение. Согласно имеющимся данным, один заболевший вернулся из Франции во время нахождения в инкубационном периоде.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло семи. В Житомирской области один человек умер.

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