В столице на мосту Патона прорвало теплотрассу (ВИДЕО)

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В столице на мосту Патона уже второй раз за этот месяц прорвало теплотрассу

В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу. В Днепр полилась горячая вода. Видео с места аварии опубликовали в соцсетях, информирует enovosty.com/news.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, на место аварии уже выехала аварийная бригада. На несущую конструкцию моста Патона прорыв влияния не окажет

Ранее сообщалось, что 3 марта на мосту им. Патона произошла авария на магистральном трубопроводе. В результате аварии в столице без тепла и воды остались около 200 домов.

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В сообщении КП «Киевтеплоэнерго» говорится, что трубопровод был введен в эксплуатацию в 1962 году, а диаметр трубопровода составляет 600 мм. Около 80% столичных теплотрасс находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательного ремонта.