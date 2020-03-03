В столице на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы: без отопления и воды остались сотни домов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости Киева » В столице на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы: без отопления и воды остались сотни домов (ВИДЕО) В столице на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы: без отопления и воды остались сотни домов (ВИДЕО)

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В КГГА сообщили, что на мосту Патона произошла авария, в результате которой без воды и тепла остались около 200 домов Русановки и Березняков

В пресс-службе КГГА сообщили, что 3 марта в 14:40 на мосту им. Патона произошла авария на магистральном трубопроводе. В результате аварии в столице без тепла и воды остались около 200 домов, информирует enovosty.com/news.

В КП «Киевтеплоэнерго» отметили, что аварийная бригада быстро приехала на место аварии, а ремонтные работы должны быть завершены к концу следующего дня.

В сообщении КП «Киевтеплоэнерго» говорится, что трубопровод был введен в эксплуатацию в 1962 году, а диаметр трубопровода составляет 600 мм. Движение транспорта на время ремонтных работ не блокируется. .

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Ранее сообщалось, что около 80% столичных теплотрасс находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательного ремонта.