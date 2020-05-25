По событиям в Кагарлыке Верховная Рада должна провести парламентские слушания, с отчетом министра МВД и генпрокурора — Бутусов

Главная » Последние новости » Происшествия » По событиям в Кагарлыке Верховная Рада должна провести парламентские слушания, с отчетом министра МВД и генпрокурора - Бутусов По событиям в Кагарлыке Верховная Рада должна провести парламентские слушания, с отчетом министра МВД и генпрокурора - Бутусов

Закрыть Отправить

Случай просто чудовищный и дискредитирующий государство.

«По событиям в Кагарлыке Верховная Рада должна бы провести парламентские слушания, с отчетом министра МВД и генпрокурора, и пропетлять не получится, это надо делать», — написал на своей странице в Facebook журналист, главный редактор портала ЦензорНЕТ Юрий Бутусов.

«Только такой самый высокий уровень должен быть для политического контроля дел такого масштаба. Нужен личный контроль генерального прокурора, главы Госбюро расследований. Проверка полная — что произошло, кто брал на работу, кто контролировал работу, какие дела еще расследовал, кто какие признательные показания давал, были ли жалобы других граждан. , информирует enovosty.com/news.

Если преступление совершает одиночка — это эксцесс исполнителя, но если это двое, значит, такой порядок действовал длительное время, и многие должны были бы знать.

Речь должна идти не только о немедленном расформировании отделения, немедленное отстранение от должности должен получить начальник районного и областного управлений, чтобы не было влияния на расследование. Если государство есть, оно должно вывернуть всю эту вертикаль наизнанку», — написал Юрий Бутусов.

Читайте: Что изменилось в украинской армии при Зеленском и Хомчаке - Бутусов

Напомним, в Кагарлыке задержали двух полицейских за изнасилование, избиение и пытки 26-летней женщины. Кроме того, правоохранители избили еще и мужчину. События происходили прямо в отделении полиции.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов назвал полицейских «выродками». Он также сообщил, что правоохранители за свою службу в органах ничего существенного не сделали.

«Два сотрудника полиции издевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде», — написал Небитов.

Позже выяснилось, что сотрудники полиции с помощью пыток и насилия пытались «выбить» признание в деле об ограблении, к которому девушка не имела никакого отношения, — сообщили в киевской полиции.

Предполагается, что выбор блюстителей закона и порядка пал на 26-лётную молодую женщину, поскольку ранее она привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи, девушка была из неблагополучной семьи.

Поздно вечером за ней приехали двое полицейских и пригласили ее на допрос. После нескольких часов насилия и пыток, а также угроз убыть ее и отвезти в лес, девушку выпустили. Она обратилась в больницу со множественными травмами, рассказав врачам о произошедшем.

Врачи обратились в полицию, после чего сотрудники департамента внутренней безопасности Киевской полиции задержали подозреваемых и поместили их в следственный изолятор.

Читайте также: Стала известна причина, по которой сотрудники полиции в Кагарлыке несколько часов насиловали и пытали девушку