Стала известна причина, по которой сотрудники полиции в Кагарлыке несколько часов насиловали и пытали девушку

Главная » Последние новости » Новости общества » Стала известна причина, по которой сотрудники полиции в Кагарлыке несколько часов насиловали и пытали девушку Стала известна причина, по которой сотрудники полиции в Кагарлыке несколько часов насиловали и пытали девушку

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Полицейские из Кагарлыка пригласили 26 летнюю жительницу Кагралыка в отделение полиции, чтобы она дала показания по делу об ограблении.

Позже выяснилось, что сотрудники полиции с помощью пыток и насилия пытались «выбить» признание в деле об ограблении, к которому девушка не имела никакого отношения, — сообщили в киевской полиции сайту Страна.ua. , информирует enovosty.com/news.

Предполагается, что выбор блюстителей закона и порядка пал на 26-лётную молодую женщину, поскольку ранее она привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи, девушка была из неблагополучной семьи.

Поздно вечером за ней приехали двое полицейских и пригласили ее на допрос. После нескольких часов насилия и пыток, а также угроз убыть ее и отвезти в лес, девушку выпустили. Она обратилась в больницу со множественными травмами, рассказав врачам о произошедшем.

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Врачи обратились в полицию, после чего сотрудники департамента внутренней безопасности Киевской полиции задержали подозреваемых и поместили их в следственный изолятор.