В США сошел с рельсов грузовой поезд с американской военной техникой (ФОТО)

Около пяти вагонов поезда CSX, перевозящего военную технику, сошли с рельсов на линии Алабама-Флорида.

Грузовой поезд, перевозивший американские военные и грузовые автомобили, сошел с рельсов на линии Алабама-Флорида, сообщили в субботу утром в North Escambia, информирует enovosty.com/news.

Поезд с грузовиками и специальной военной техникой потерпел крушение во Фломатоне, всего в нескольких метрах от улицы, известной как Alley 5 in Century. Сообщений о травмированных в результате инцидента не поступало.

Крушение заблокировало железнодорожные переезды на Олд Фломатон-роуд и Ист-Коттедж-стрит в Сенчури.

#HappeningNow CSX crews are working to repair railroad tracks on Old Flomaton Rd in Century after a train carrying military vehicles derailed this morning. @weartv will bring you the latest at 6&10-PM and on https://t.co/c6VECh0I0a @WEARTV_Showers #TrainDerailment pic.twitter.com/eghgSGaDQJ

— AlShowersWEAR-TV (@WEARTV_Showers) March 7, 2020