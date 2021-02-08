Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. Криптовалюта побила историчский рекорд

Главная » Последние новости » Новости экономики » Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. Криптовалюта побила историчский рекорд Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. Криптовалюта побила историчский рекорд

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Курс биткоина на фоне исторической сделки обновил очередной максимум

Tesla сообщила о покупке биткоинов на $1,5 миллиарда, после чего цена криптовалюты побила исторический рекорд. Теперь стоимость биткойна превысила $43 000, информирует enovosty.com/news.

Самый известный производитель электрокаров Tesla не только вложил $1,5 млрд в биткоины, но и заявил о том, что вскоре будет принимать оплату за свои товары в этой криптовалюте. Конечно же, в соотвествии с законодательством. В раскрытии компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщается о том, что в прошлом январе в Tesla обновились правила, которые касаются инвестиций. Это сделано для того, чтобы в будущем обеспечить максимальную гибкость в диверсификации и «максимизации дохода от средств, не требующихся для поддержания нужно уровня ликвидности». В Tesla отметили, что в рамках новых правил сможет инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и прочие инструменты.

Биткоин оперативно отреагировал на сделку, обновив очередной максимум. За последние сутки криптовалюты прибавила в весе 13%, подорожав до 43,2 тысячи долларов. Прошлый рекорд составлял 41, 95 тысяч долларов.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что биткоины уже назвали заменой золота.

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