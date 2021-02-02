Старший аналитик Bloomberg Intelligence рассказал о новой версии золота

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Биткоин уже сегодня можно назвать новой версией золота

Биткоин — более перспективная инвестиция, чем золото, хоть и существует несравнимо мало в сравнении с золотом. Таким мнением поделился старший аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун. По мнению эксперта, стремительная цифровизация процессов в мире заставляет инвесторов меняться и обращать взор на современные технологии, такие как криптовалюта, информирует enovosty.com/news.

Сейчас многие инвесторы опасаются биткоина по причине его волатильности. Вместе с тем, аналитик отмечает, что риски волатильности биткоина низки в сравнении с тем ростом, который первая криптовалюта продемонстрировала недавно.

Майк Макглоун соглашается с тем, что «молодость» криптовалюты подкармливает сомнения и опасения инвесторов, но уверен в том, что это более перспективная инвестиция, нежели традиционное золото. По прогнозу аналитика, в этом году курс биткойна возрастет до 50 тысяч долларов, а её капитализация вырастет до триллиона долларов.

Сегодня курс биткоина на криптобирже Binance составляет 34 тысячи долларов. За прошедшие сутки часа курс увеличился на 0,7%.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, какое будущее пророчат криптовалюте ведущие аналитики рынка.