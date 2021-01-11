Мировой рынок криптовалют обвалился после крутого пике биткоина. Что дальше?

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

11.01.2021 г.
18:54Мировой рынок криптовалют обвалился после крутого пике биткоина. Что дальше?
30.12.2020 г.
16:44Кризис не помеха: Украина резко увеличила импорт черной икры
28.12.2020 г.
17:52Украина в тройке крупнейших производителей картофеля, но есть ряд проблем
10:35В Украине подняли цену на газ для населения
24.12.2020 г.
14:26Вакцинацию от Covid в Украине будет курировать одиозный экс-глава Гослекслужбы Пасечник
12:06Рекорды, разочарование и рост цен: Что ждёт рынок недвижимости в Украине
11:03Как правильно носить золотые мужские печатки? Несколько простых рекомендаций от «Оникс»
Все новости рынков

Аналитика

08.01.2021

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию ...
31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
30.12.2020

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
В мире началась масштабная вакцинация от коронавируса, который продолжает мутировать, страны встречают праздники в карантинном режиме, а на небе засияла ...

Последние новости

11.01.2021 г.
23:12 Пользователей Сети поразила дружба собаки с уткой (ФОТО)
23:10 Ученые определили тип поверхности, на которой будет погибать COVID-19
22:55 COVID-19 и политика: названы самые популярные статьи из «Википедии» за 2020 год
22:20 Volkswagen придумал необычный способ зарядки электрокаров
19:50 Загадка коронавирусной катастрофы: Как COVID связан со Второй мировой войной, - СМИ
19:42 Мелания Трамп впервые прокомментировала захват Капитолия
19:06 Шмыгаль рассказал о механизме, который позволит снизить тарифы
18:54 Мировой рынок криптовалют обвалился после крутого пике биткоина. Что дальше?
18:31 Война на Донбассе: Боевики обстреляли украинских военных, есть погибшие
18:04 США ввели санкции против некоторых украинцев за вмешательство в выборы
17:51 Twitter больше не поет: Ёлкин меткой карикатурой изобразил нынешнее положение Трампа
16:55 "Золотые" яйца: В январе цены на популярный продукт взлетят ещё выше
16:35 "Локдаун" по-украински: Украинцев возмутило видео беспредела полицейских на рынке
16:17 В Виннице прогремел взрыв в детском саду: подробности
15:40 Под Москвой самосвал протаранил колонну военных автобусов. Много погибших, огромная пробка (ФОТО, ВИДЕО)
15:20 В Минздраве озвучили цели введения жесткого карантина в Украине
15:02 Лучшие ужасы 2020: Украинский хоррор покорил мир (ВИДЕО)
15:00 Арнольд Шварценеггер сравнил нападавших на Капитолий США с нацистами (ВИДЕО)
14:47 Интересный факт про рождественские поздравления политиков – Порошенко и Бойко пиарились сами, Медведчук пиарил партию - блогер
14:27 Bitcoin резко обрушился после исторического максимума
14:25 Геополитика вакцин: Почему произошел срыв поставок западных препаратов в Украину, -The New York Times
14:19 ​В Крыму уничтожают редких дельфинов, - "Злой одессит"
14:15 Вакцина от COVID: Что будет, если вместо двух необходимых прививок сделать одну
13:20 В украинских школах заработал новый санитарный регламент: что изменилось
13:00 Демократы в Конгрессе приступают к попыткам сместить Трампа с президентского поста
12:59 NASA опубликовало фото самого большого каньона в Солнечной системе
12:48 Во Франции испытали новейшую ядерную крылатую ракету ASMPA
12:19 Топ-3 самых популярных подержанных авто в Украине
12:00 Лидер КНДР Ким Чен Ын получил новый пост
11:58 Индия вернула Китаю задержанного военного, - Reuters
11:38 В Голландии произошел мощный взрыв (ВИДЕО)
11:19 В Индии бесстрашная собака сразилась со львицей (ВИДЕО)
10:59 ВВС Великобритании получат новейшие ракеты SPEAR (ФОТО)
10:48 В Киеве заметили новый кроссовер от BMW (ФОТО)
10:28 Названы Топ-5 самых дешевых авто
09:58 Ученые обнаружили целебные свойства золота
09:39 Маск хочет продать имущество ради колонизации Марса
09:19 В Украину идут крещенские морозы
08:58 Украина выразила поддержку Индонезии из-за авиакатастрофы
08:39 В Казахстане прошли массовые акции протеста
08:19 Эрдоган рассказал о планах Турции по вступлению в ЕС
08:00 Кейт Миддлтон исполнилось 39 лет: как поздравила герцогиню королевская семья
07:49 В столице рассказали о работе катков во время карантина
07:29 Нацбанк рассказал, какие бумажные деньги исчезнут в этом году
07:20 В Сети показали фото эксклюзивного суперкара Aston Martin (ФОТО)
07:09 США раскрывают все секретные материалы о НЛО
06:57 Microsoft будет создавать цифровые копии людей
06:28 "Сертифицированная канистерапевтка": в Херсоне собака работает в библиотеке
06:02 Tesla выпустила бюджетный электромобиль
00:34 Укргидрометцентр предупредил про снегопады и резкое похолодание
10.01.2021 г.
22:55 Британские истребители F-35 получат крылатые ракеты
22:21 Главное, чтобы носки не покупали: новые яркие фотожабы на локдаун в Украине
22:00 Китай представил официальные рендеры стратегического бомбардировщика нового поколения
20:22 Израильские истребители появились в небе над Бейрутом
20:10 Российской Федерации грозит развал, а Путин потеряет власть - глава американского Фонда Герман Обухов
19:06 Эрдоган отказался от WhatsApp
18:15 Ангела Меркель спрогнозировала "самые сложные недели за время пандемии COVID-19"
17:00 Европейская компания начала испытывать прототип беспилотного «танка»
16:15 Фейсбук и твиттер объявили Трампу войну
15:30 В столице Испании прошел самый сильный за 50 лет снегопад (ФОТО)
Все новости »

Мировой рынок криптовалют обвалился после крутого пике биткоина. Что дальше?

Главная » Последние новости » Новости рынков » Мировой рынок криптовалют обвалился после крутого пике биткоина. Что дальше?
 
Печать Отправить на почту

 

 

Биткоин обвалился после исторического роста, потянув за собой остальную криптовалюту

Общая капитализация мировых криптовалют в начале новой рабочей недели обрушилась сразу на 221,1 миллиарда долларов. Так, если на пике 10 января рынок был оценён в сумму 1,117 трлн долларов, то 11 января на минимуме — только в 896,6 млрд долларов. Общее падение теперь составляет 109 млрд долларов, информирует enovosty.com/news.

Главный драйвер ситуации на рынке — обвал биткоина. Именно на него приходится больше двух третьих от всего мирового рынка криптовалют. Ethereum, вторая по масштабу криптовалюта, также обрушилась 11 января (-18%).

В СМИ отмечают, что распродажа после столь крутого ралли, скорее всего, свидетельствует о том, что инвесторы в криптовалюту решили зафиксировать прибыль. Здесь стоит отметить, что «переменчивый характер» биткоина ни для кого не новость, он давно всем известен «дикими» скачками стоимости, которые трудно предугадать.

В Bloomberg заявили о самом серьезном двухдневном падении биткоина с начала прошлой весны. По словам руководителя отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno в Сингапуре Виджая Айяра, сейчас стоит понять, можно ли считать, является ли это началом более значительной коррекции. По его словам, ранее уже наблюдался подобный перелом параболы. Так, в 2017 году биткоин первый раз удивил мир, добравшись до пика, достигнув 20 000 долларов. На этой вершине самая масштабная криптовалюта оставалась недолго: за скачком очень быстро последовал откат, в результате которого биткоин снижался до показателя в 3500 долларов. В 2020 году показатели увеличились больше, чем в четыре раза.

Читайте: Bitcoin резко обрушился после исторического максимума

Инвестиционный директор компании Guggenheim Investments Скотт Майнерд отметил, что параболический взлет биткоина неустойчив в ближайшей перспективе, потому «пришло время забирать деньги со стола».

В результате прогнозы экспертов серьезно разошлись. По одному мнению, есть риск, что в самой ближайшей перспективе биткоин может обвалиться к 20 000 долларам. Это произойдёт в том случае, если участники рынка институционального уровня будут активно его продавать. Вместе с тем, по мнению аналитика Bloomberg Майка Макглоуна, сейчас биткоин можно назвать более перспективной инвестицией, нежели золото. Именно потому его стоимость пробьет новый потолок и составит 50 тысяч долларов, а её капитализации до триллиона долларов. Более того, есть мнение, что монета и вовсе может взлететь до 200 или даже до 300 тысяч долларов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 303

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Все статьи





Читайте также

Bitcoin резко обрушился после исторического максимума
 Новый исторический рекорд. Биткоин продолжает удивлять
Стоимость биткоина впервые превысила 30 тысяч долларов
 Биткоин обновил исторический максимум
Биткоин устанавливает новые рекорды: стоимость криптовалюты превысила $27 тысяч

Армия

Винтовка М14 (США)
Винтовка M27 IAR Infantry Automatic Rifle (США-Германия)
Самоходная гаубица 155-мм AS-90 (Великобритания)
Боевая машина пехоты K-200A1 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Лисин
Владимир
Мельниченко
Андрей
Черныш
Вадим
Новосад
Анна
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси
Андрей Зубов

Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сайт правительства Хабаровского края 12 часов транслировал нецензурную фразу про Путина (13912)

Врач, который не моется уже пять лет, удивил мир своей историей (11543)

Трампу предложили самолет до Ростова: лучшие мемы и карикатуры дня (8489)






работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 