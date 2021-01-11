Мировой рынок криптовалют обвалился после крутого пике биткоина. Что дальше?

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Биткоин обвалился после исторического роста, потянув за собой остальную криптовалюту

Общая капитализация мировых криптовалют в начале новой рабочей недели обрушилась сразу на 221,1 миллиарда долларов. Так, если на пике 10 января рынок был оценён в сумму 1,117 трлн долларов, то 11 января на минимуме — только в 896,6 млрд долларов. Общее падение теперь составляет 109 млрд долларов, информирует enovosty.com/news.

Главный драйвер ситуации на рынке — обвал биткоина. Именно на него приходится больше двух третьих от всего мирового рынка криптовалют. Ethereum, вторая по масштабу криптовалюта, также обрушилась 11 января (-18%).

В СМИ отмечают, что распродажа после столь крутого ралли, скорее всего, свидетельствует о том, что инвесторы в криптовалюту решили зафиксировать прибыль. Здесь стоит отметить, что «переменчивый характер» биткоина ни для кого не новость, он давно всем известен «дикими» скачками стоимости, которые трудно предугадать.

В Bloomberg заявили о самом серьезном двухдневном падении биткоина с начала прошлой весны. По словам руководителя отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno в Сингапуре Виджая Айяра, сейчас стоит понять, можно ли считать, является ли это началом более значительной коррекции. По его словам, ранее уже наблюдался подобный перелом параболы. Так, в 2017 году биткоин первый раз удивил мир, добравшись до пика, достигнув 20 000 долларов. На этой вершине самая масштабная криптовалюта оставалась недолго: за скачком очень быстро последовал откат, в результате которого биткоин снижался до показателя в 3500 долларов. В 2020 году показатели увеличились больше, чем в четыре раза.

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Инвестиционный директор компании Guggenheim Investments Скотт Майнерд отметил, что параболический взлет биткоина неустойчив в ближайшей перспективе, потому «пришло время забирать деньги со стола».

В результате прогнозы экспертов серьезно разошлись. По одному мнению, есть риск, что в самой ближайшей перспективе биткоин может обвалиться к 20 000 долларам. Это произойдёт в том случае, если участники рынка институционального уровня будут активно его продавать. Вместе с тем, по мнению аналитика Bloomberg Майка Макглоуна, сейчас биткоин можно назвать более перспективной инвестицией, нежели золото. Именно потому его стоимость пробьет новый потолок и составит 50 тысяч долларов, а её капитализации до триллиона долларов. Более того, есть мнение, что монета и вовсе может взлететь до 200 или даже до 300 тысяч долларов.