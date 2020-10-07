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Книг жалоб больше не будет. Украинцам рассказали, как теперь выразить недовольство

Главная » Последние новости » Новости экономики » Книг жалоб больше не будет. Украинцам рассказали, как теперь выразить недовольство
 
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Украинцы смогут более современным способом выражать своё недовольство товарами или услугами

Обязательная Книга отзывов и предположений в Украине официально осталась в прошлом и больше не является обязательной. Этот процесс длился на протяжении двух лет, и вот теперь бизнесу не нужно в обязательном порядке иметь советскую старую Книгу. А последнее время она была совершенно неэффективной и бессмысленной. Вместе с тем, потребителям предложили более современные и эффективные способы выразить своё недовольство, информирует enovosty.com/news.

В частности, теперь можно оставить отзыв с помощью «горячей линии», написать электронное или даже классическое письмо, оставить свой след в социальных сетях. Кроме того, потребили могут обратиться с электронной или бумажной жалобой в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Там в скором времени обещают разработать онлайн платформу для представления и отслеживания жалоб украинцев.

Отметим, Госпродпотребслужба также становится более современной. Там в ближайшем будущем планируют вести фитосанитарные услуги и учет мощностей в цифровом формате


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 237

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