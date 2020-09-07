Внезапно Меркель резко поменяла свое отношение к санкциям по «Северному потоку-2»

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Ангела Меркель категорически выступала против санкции в отношении "Северного потока-2"

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о том, что из-за отравления оппозиционера Алексея Навального «Новичком» Россия может оказаться под станционным прицелом Запада. Эти ограничения могут коснуться и российского газопровода «Северный поток-2». Информация об этом появилась на канале издания DW в Telegram, информирует enovosty.com/news.

В немецком правительстве отмечают, что то, как будет развиваться эта ситуация, зависит от того, как РФ будет действовать в рамках расследования российского оппозиционера Алексея Навального. Министр обороны, глава консервативной партии Христианско-Демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что «Северный поток-2» не является «её самым любимым проектом» и её страна готова обсуждать введение санкций. В Минобороны подчеркнули, что стоит учитывать интересы безопасности Центральной Европы и Украины.

Эта риторика несколько удивляет, так как канцлер Меркель ранее выступала с защитой российского газопровода, гарантируя, что будет достроен в любом случае. Несмотря на жесткую риторику со стороны Соединенных Штатов, она была острым противником введения санкций. Более того, претензии США она называла неправомерными.