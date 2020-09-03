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«Привлечь русских к ответственности»: В США требуют остановить «Северный поток-2»

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Привлечь русских к ответственности": В США требуют остановить "Северный поток-2"
 
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В США требуют наказать Россию за отравление Алексея Навального

Американский сенатор-республиканец Том Коттон требует остановить строительство путинского масштабного проекта «Северный поток-2″. Такое заявление американец сделал в Twitter, реагируя на ситуацию с отравлением известного российского оппозиционера Алексея Навального. Он потребовал остановить строительство газопровода, чтобы привлечь русских к ответственности. Сенатор сослался на новость о том, что политика отравили химическим веществом из группы Новичок, информирует enovosty.com/news.

К подобной риторике прибегают и в самой Германии, где на лечении находится Алексей Навальный. Так, глава фракции Зеленых Катрин Геринг-Эккардт считает, что отравление оппозиционера — это покушение на убийство структурами Кремля». Из-за этого, по её словам, Германия не должна работать по «Северному потоку-2» совместно с Российской Федерацией.

Вместе с тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что газопровод будет достроен, несмотря на все санкции Соединенных Штатов. Эти ограничения она назвала неправомерными.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 182

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