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«Скидка» похудела: Украинцам урезают субсидии

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Скидка" похудела: Украинцам урезают субсидии
 
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За прошлый году субсидия стала меньше в среднем на двести гривен

В Госстате посчитали, как изменилась субсидия для украинцев. Оказалось, что за этот период число получателей госпомощи на оплату коммунальных услуг уменьшилось, а сама сумма «похудела» сразу на двести гривен. Эксперты рассказали, что причины для этого и правда есть. Это и новая методика расчета субсидии, и рост доходов населения, информирует enovosty.com/news.

В период с января по декабрь прошлого года субсидии получили 6,537 миллионов домохозяйств, что равно 43,8 процентов от всех украинских семей. К концу 2018 года государственную помощь начало получать меньшее количество домохозяйств. Теперь субсидии получают 4,516 миллионов семей.

В Министерстве социальной политики рассказали, что главная причина сокращение субсидиантов — это рост доходов. В прошлом году выросла средняя зарплата и социальные стандарты. Те, кто ранее получал небольшие субсидии (около сотни гривен), лишились её. Вторая причина в том, что в последнее время украинцев начали тщательно проверять, потому после изучения некоторых деклараций, украинцам отказали в получении помощи от государства.

В ЖКХ также называют похожие причины перемен. Среди них — пенсионная реформа, рост социальных стандартов и новая методика расчета. Пенсионеры и безработные стали получать больше денег, средняя зарплата поползла наверх. К тому же, эксперты говорят о том, что в последнее время стало меньше желающих оформить помощь. Тем не менее, украинцы жалуются на то, что им без причины отказывают в получении субсидии и порой нужно пройти семь кругов ада перед тем, как получить заветную субсидию.

Читайте: Получателей субсидий ждет сюрприз

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что налоговики решили тщательнее проверять украинцев, получающих зарплаты в конвертах, дабы лишить их субсидии.


Автор: Оксана Ельченко
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