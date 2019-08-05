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Борис Кушнирук рассказал о важности снижения процентных ставок по кредитам

Главная » Последние новости » Новости экономики » Борис Кушнирук рассказал о важности снижения процентных ставок по кредитам
 
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В Офисе президента Украины сообщили, что уже в 2020 году ставки по ипотечным кредитам в Украине упадут до 12-13% годовых. Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых

С вопросом относительно влияния снижения ставок по ипотечным кредитам на банковский сектор и экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту, председателю экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борису Кушнируку, информирует enovosty.com/news.

Борис Кушнирук сообщает, что в данном случае необходимо рассматривать в комплексе всю проблематику функционирования как монетарной, так и бюджетной политики Центрального банка.

«Относительно того, что мы имеем большой дефицит государственного бюджета, то так как правительство не может выйти на внешние рынки, то оно выходит на внутренние и уже фактически перебивает любую доходность, которую может дать обычный заемщик. Чиновники платят не из собственного кармана, поэтому могут привлекать финансовые ресурсы под очень большие процентные ставки.

Таким образом, в первую очередь, важно говорить о том, что необходимо менять бюджетную политику. С другой стороны, проблема монетарной политики Центрального банка является комплексной, потому что вопрос не только в ставкам по кредитам и по депозитам. Однако, если мы снижаем ставки по кредитам, то это предполагает, что нужно существенно ограничить ставки по депозитам. Причем нужно вообще приучить население, что банк это не инструмент для зарабатывания денег. Он может быть средством хранения средств, но точно не зарабатывания. То есть депозиты не должны рассматриваться как источник заработка.

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Данная позиция является фундаментально неправильной для экономической модели и все годы независимости у нас в этом плане была ошибочность в политике. Поэтому если правительство в команде Зеленского говорит о том, что они хотят снизить ипотечный кредит, то они должны ответить на фундаментальный вопрос о том, как должна быть построена вся монетарная политика Центрального банка, которая предусматривала бы снижение процентных ставок и, в первую очередь, по депозитам.

Таким образом должна быть разработана и политика по учетной ставке НБУ. Готовы ли мы приступить, по крайней мере, к обсуждению этого вопроса и кто это будет делать. Ибо те, кто в команде Зеленского, не способны это делать и у них нет специалистов, которые смогут вести предметный дискуссию с МВФ относительно того, в какой степени политика, проводимая Центральным банком и депутатами, решает долгосрочные проблемы Украины.

Поэтому вопрос ипотечных кредитов, по моему мнению, в повестке дня должен стать немножко дальше чем вопрос доступа к кредитам бизнеса, то есть необходимо обеспечить, чтобы малый и средний бизнес имел доступ к кредитам. Мы хотим открывать рынок земли, а это предполагает, что нужно иметь возможность взять кредит для бизнеса, например, фермерам. Однако сейчас такой возможности нет.

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И по моему мнению, проблема ипотечных кредитов на сегодня не столь острая, как обеспечение того, чтобы процентные ставки для бизнеса были ниже, чем они есть сейчас. Поэтому фактически у нас реальный сектор экономики сейчас не кредитуется в украинской банковской системе. Большой бизнес кредитуется за рубежом, а малый и средний бизнес фактически живет или в режиме финансовой помощи друг другу, или без нее», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
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