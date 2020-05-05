В Украине хотят поднять цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине хотят поднять цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности В Украине хотят поднять цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности

Закрыть Отправить

В национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, предложили рассмотреть не только повышение цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, но и рассматривают возможность аннулировать льготный тариф для населения на первые 100 кВт-год.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства заявил член НКРЕКП Дмитрий Коваленко, информирует enovosty.com/news.

Он представил презентацию с инициативами Регулятора относительно решения проблем связанных с интенсивным развитием возобновляемых источников электроэнергии.

Аргументация подобной инициативы проста, существенное увеличение стоимости электроэнергии для населения, а также аннулирование льготного тарифа для граждан позволит дополнительно получить в бюджет порядка 50 млрд гривен в год и решить таким образом проблемы с «зеленым тарифом».

Читайте: В Украине подорожает вода: подробности