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В Украине хотят поднять цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине хотят поднять цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности
 
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В национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, предложили рассмотреть не только повышение цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, но и рассматривают возможность аннулировать льготный тариф для населения на первые 100 кВт-год.

В Украине хотят поднять цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства заявил член НКРЕКП Дмитрий Коваленко, информирует enovosty.com/news.

Он представил презентацию с инициативами Регулятора относительно решения проблем связанных с интенсивным развитием возобновляемых источников электроэнергии.

Аргументация подобной инициативы проста, существенное увеличение стоимости электроэнергии для населения, а также аннулирование льготного тарифа для граждан позволит дополнительно получить в бюджет порядка 50 млрд гривен в год и решить таким образом проблемы с «зеленым тарифом».

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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