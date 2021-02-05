«Деньги заплатил каждый украинец», — эксперт прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Деньги заплатил каждый украинец", - эксперт прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже "Деньги заплатил каждый украинец", - эксперт прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже

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Эксперт по энергетике, глава Комитета по вопросам защиты прав потребителей ОС при НКРЭКУ Мария Яковлева, прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже

В чем заслуга Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже?

«Ответ находится в финансовой отчетности «Нафтогаза». Затраты юридическим компаниям, которые представляли «Нафтогаз» в Стокгольмском Арбитраже составили приблизительно 54 млн.евро.

Деньги заплатил каждый украинец, европейские юридические компании честно выполнили свою работу за приблизительно 54 млн.евро, Майдан открыл сердца европейцев, в результате не пойму только — при чем здесь Юрий Витренко!? В Библии написано, что «дерево оценивают по плодам». «Плоды» Юрия Витренко в виде «проталкивания» семикратного повышения цены на газ в 2015 году, проведения разрушительного «анбандлинга» ГТС, кабальных контрактов на транзит нефти и газа с РФ на лицо. Кто «имеет глаза и уши, тот увидит и услышит», а главное — сможет дать этому правильную оценку. Если все будут «глухими и слепыми», то с назначением этого «эффективного менеджера» пожнут ураган разрушительной силы в энергетике»,- отметила Мария Яковлева.

По словам Юрия Витренко все проблемы цены на газ из-за «газовой войны». Мы больше 5 лет не покупаем газ у России, о какой войне идёт речь?

«Наверное, Витренко с Коболевым имеют в виду «угрозу нулевого транзита», благодаря которой они помогли РФ навязать кабальные для Украины контракты на транзит нефти на 10 лет, на транзит газа на 5 лет. Ещё никто не забыл, как Витренко рассказывал о том, что поднятие цены на газ более чем в семь раз — это очень правильно. Благодаря таким разрушительным решениям население Украины окажется в нищете, а бюджет — в неподъемных долгах. Все расчёты для решений правительства делал и делает «Нафтогаз», где главными «рупорами» всегда были Коболев и Витренко. Сегодня последний разыгрывает всю страну спектаклем «мы поссорились с Коболевым». Если это так, то где те «страшные» данные о злоупотреблениях Коболева? И сегодня этого «замечательного профессионала» хотят назначить первым вице-премьером и министром энергетики! Неужели Украина так нагрешила, что пророссийская «консерва» будет уже окончательно добивать украинскую энергетику?», — подчеркнула Яковлева.

Среди предложений по решению проблем на рынке газа и.о. министра энергетики Юрий Витренко в частности, называет возможный экспорт газа «независимыми компаниями из России». Что скажете по данному поводу?

«Это старая «песня» Витренко, потому что ему всегда была «какая разница»! Именно поэтому у нас опять удавка на шее нашей страны в виде кабальных контрактов на транзит нефти и газа с РФ, а не с ЕС. Благодаря именно его стараниям в декабре 2019 года подписали стратегически провальный контракт на пять лет на транзит газа с Россией, а не с ЕС. Во-вторых, анбандлинг ГТС проведён таким образом, что мы в любой момент можем потерять свою газотранспортную систему, потому что Оператор ГТС — частная компания, которой передали в управление стратегически важный объект критической инфраструктуры государства», — утверждает эксперт.