РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

05.02.2021 г.
14:20"Деньги заплатил каждый украинец", - эксперт прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже
10:36Есть два варианта: Украинцам опять повысят тарифы на электроэнергию
04.02.2021 г.
21:49Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис - сотрудники НБУ
15:45Стало известно, когда украинцев "озолотят" польскими зарплатами
13:52Кого в Украине обошло стороной последнее повышение пенсий
11:45В НБУ признали "всплеск инфляции": Что подорожает в 2021-м?
10:33Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия
Все новости экономики

Аналитика

05.02.2021

Власть создала иллюзию газового «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий - Мария Яковлева

Власть создала иллюзию газового «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий - Мария Яковлева
Массовые протесты против роста цен на коммунальные услуги заставили власть принять политическое решение снизить тарифы на газ для населения. В частности, ...
30.01.2021

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины

Реформа Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Тему "реформирования" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины приходится срочно продолжить, так как подтверждаются опасения, высказанные в недавнем ...
28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...

Последние новости

05.02.2021 г.
14:24 Если Козак - террорист, предъявите убедительные доказательства, - Дубинский (ВИДЕО)
14:20 Медики выяснили, как перепады температуры действуют на COVID-19
14:20 "Деньги заплатил каждый украинец", - эксперт прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже
14:00 ТОП-10 автомобилей для водителей-новичков
13:48 У нас пять лет, чтобы полностью перейти на электронные трудовые книжки, - Кравчук (ВИДЕО)
13:24 За электронными документами будущее, - Верещук (ВИДЕО)
13:08 Украинские пограничники завернули "непотопляемую" российскую актрису
13:00 США впервые отправили военный корабль через Тайваньский пролив при Байдене
12:55 Как не стать добычей снайпера: Украинские военные применили уникальную систему
12:46 Привейся и в путь? В мире признали, что паковать чемоданы ещё слишком рано
12:40 Врач рассказала, для кого может быть опасной вакцинация от COVID-19
12:15 Аморальные люди на деньги контрабандистов рвутся в большую политику», - Гетманцев о лидерах Save ФОП (ВИДЕО)
12:11 "Мы не сделали первый шаг": Названа главная проблема с вакцинацией
12:00 В Киеве приступили к ремонту треснувшего моста на Нивках
11:37 Секреты рынка недвижимости: Украинцам рассказали, как не платить налоги при купле-продаже жилья
11:26 Главарь "ДНР" Пушилин забил тревогу. Что произошло?
11:23 "Мы были слишком тупыми": Маск уже знает, как не повторить ошибки корабля Starship
11:20 Как Путин отомстит Украине за Медведчука: Озвучены сценарии, в том числе и военный
10:55 "Может быть и хуже": Билл Гейтс рассказал о следующей пандемии
10:36 Есть два варианта: Украинцам опять повысят тарифы на электроэнергию
10:27 СEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова: Венчурные фонды в США и украинский капитал все больше интересуются украинским финтехом
10:12 Знал больше других: в России внезапно умер врач, лечивший Алексея Навального
09:48 Джо Байден сделал жесткое заявление о России. В Кремле пока молчат
09:38 В Украину вернутся морозы: где температура опустится до минус 30
09:25 Американские ученые назвали причины, по которым можно повторно заразиться коронавирусом
08:51 Эксперт рассказал, нужна ли прививка переболевшим коронавирусом
08:19 "Медицина была её призванием": В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье
08:03 Более 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады - соцопрос
08:02 Ученые обнаружили еще один витамин, способный облегчить течение COVID-19
07:55 Украинские водители смогут контролировать штрафы ПДД
07:30 Джо и Джилл Байден поделились рецептом семейного счастья (ФОТО)
07:15 В Украине хотят изменить процедуру перерегистрации авто
07:00 Определена самая оптимистичная песня, поднимающая настроение во время пандемии COVID-19
00:07 "Обеспечивает ли ношение двух масок большую защиту от COVID-19?": советы медиков
00:05 Во Франции сильное наводнение: людей массово эвакуируют (ФОТО)
04.02.2021 г.
23:02 Саудиты повысили цены на нефть
23:00 В Украине создадут портал для анонимных доносов о коррупции
21:59 Германия ушла под воду (ВИДЕО)
21:49 Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис - сотрудники НБУ
21:49 Жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID-19 в Украине, - Ляшко
21:18 Украинец смастерил оригинальный электрокар (ФОТО)
21:10 Как выглядели реальные пассажиры и команда "Титаника" и как сложились их судьбы после крушения (ФОТО)
20:58 В Греции произошел мощный взрыв в отеле (ВИДЕО)
20:43 "У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы", - глава партии "Слуга народа" Корниенко
20:19 Рыбак нашел жемчужину стоимостью в 300 тысяч долларов
19:58 Во Франции проходит общенациональная забастовка (ФОТО)
19:19 Украина будет поставлять молоко в Ливан
19:00 В США случайно объявили в розыск героя фильма ужасов куклу Чаки
18:58 Даниил Богатырев: "Появление у Украины летального оружия не сможет изменить ситуацию на Донбассе"
17:49 СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактного горючего
17:31 Стала известна настоящая причина смерти Чингисхана
17:15 На Днепропетровщине проходят мощные военные учения 93-й ОМБр "Холодный Яр" (ФОТО)
16:56 Мы на краю социальной и экономической пропасти. И я не буду раскачивать систему, - Дубинский (ВИДЕО)
16:55 Киберполиция блокировала деятельность крупнейшего в мире украинского фишингового сервиса (ВИДЕО)
16:41 В Украине стремительно растет популярность кофе
15:59 Ждём уголовное дело по Козаку, иначе санкции - это реакция на падающий рейтинг Зеленского, - Гончаренко (ВИДЕО)
15:45 Стало известно, когда украинцев "озолотят" польскими зарплатами
15:40 Блогер показал необычный способ быстро восстановить обоняние после COVID-19
Все новости »
Как купить газоотводчик .
Нота-Голд - интернет магазин украшений с полудрагоценными камнями - ювелирная мастерская Nota-gold.ru
Новый газоотводчик .

«Деньги заплатил каждый украинец», — эксперт прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Деньги заплатил каждый украинец", - эксперт прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эксперт по энергетике, глава Комитета по вопросам защиты прав потребителей ОС при НКРЭКУ Мария Яковлева, прокомментировала заслуги Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже

В чем заслуга Юрия Витренко в победе над «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже?

«Ответ находится в финансовой отчетности «Нафтогаза». Затраты юридическим компаниям, которые представляли «Нафтогаз» в Стокгольмском Арбитраже составили приблизительно 54 млн.евро.

Деньги заплатил каждый украинец, европейские юридические компании честно выполнили свою работу за приблизительно 54 млн.евро, Майдан открыл сердца европейцев, в результате не пойму только — при чем здесь Юрий Витренко!? В Библии написано, что «дерево оценивают по плодам». «Плоды» Юрия Витренко в виде «проталкивания» семикратного повышения цены на газ в 2015 году, проведения разрушительного «анбандлинга» ГТС, кабальных контрактов на транзит нефти и газа с РФ на лицо. Кто «имеет глаза и уши, тот увидит и услышит», а главное — сможет дать этому правильную оценку. Если все будут «глухими и слепыми», то с назначением этого «эффективного менеджера» пожнут ураган разрушительной силы в энергетике»,- отметила Мария Яковлева.

По словам Юрия Витренко все проблемы цены на газ из-за «газовой войны». Мы больше 5 лет не покупаем газ у России, о какой войне идёт речь?

«Наверное, Витренко с Коболевым имеют в виду «угрозу нулевого транзита», благодаря которой они помогли РФ навязать кабальные для Украины контракты на транзит нефти на 10 лет, на транзит газа на 5 лет.  Ещё никто не забыл, как Витренко рассказывал о том, что поднятие цены на газ более чем в семь раз — это очень правильно. Благодаря таким разрушительным решениям население Украины окажется в нищете, а бюджет — в неподъемных долгах. Все расчёты для решений правительства делал и делает «Нафтогаз», где главными «рупорами» всегда были Коболев и Витренко. Сегодня последний разыгрывает всю страну спектаклем «мы поссорились с Коболевым». Если это так, то где те «страшные» данные о злоупотреблениях Коболева? И сегодня этого «замечательного профессионала» хотят назначить первым вице-премьером и министром энергетики! Неужели Украина так нагрешила, что пророссийская «консерва» будет уже окончательно добивать украинскую энергетику?», — подчеркнула Яковлева.

Среди предложений по решению проблем на рынке газа и.о. министра энергетики Юрий Витренко в частности, называет возможный экспорт газа «независимыми компаниями из России». Что скажете по данному поводу?

«Это старая «песня» Витренко, потому что ему всегда была «какая разница»! Именно поэтому у нас опять удавка на шее нашей страны в виде кабальных контрактов на транзит нефти и газа с РФ, а не с ЕС. Благодаря именно его стараниям в декабре 2019 года подписали стратегически провальный контракт на пять лет на транзит газа с Россией, а не с ЕС. Во-вторых, анбандлинг ГТС проведён таким образом, что мы в любой момент можем потерять свою газотранспортную систему, потому что Оператор ГТС — частная компания, которой передали в управление стратегически важный объект критической инфраструктуры государства», — утверждает эксперт.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 110

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Власть создала иллюзию газового «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий - Мария Яковлева
Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Все статьи





Читайте также

Власть создала иллюзию газового «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий - Мария Яковлева
 Глава «Нафтогаза» Коболев четыре года получает премии, не выполняя KPI - эксперт
Витренко вновь не хватило поддержки в Раде для утверждения главой Минэнерго, - СМИ
 Ермак пригрозил «слугам» лишением доплат если они не проголосуют за Витренко, - блогер
Нафтогаз снизил цену на газ
 Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн

Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Норвежский пенсионный фонд продал все свои активы, связанные с нефтью и газом (2252)

В 2021 году планируется построить 1400 км концессионных дорог. Кто за это заплатит? (1426)

Глава «Нафтогаза» Коболев четыре года получает премии, не выполняя KPI - эксперт (1360)

Украинцам собираются изменить пенсионный возраст: в Кабмине рассказали об условиях (1169)

Украинцам через месяц пересчитают пенсии. Кому добавят тысячу (1122)

Эксперт озвучил интересный прогноз по судьбе газопровода "Северный поток-2" (1104)

Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия (717)

В Украине ожидают подорожание продуктов: на что вырастут цены весной (680)

Пенсии в Украине должны быть в два раза выше. Названа реальная цифра (645)

Названа область, в которой комфортнее всего вести бизнес (644)

Армия

Станция радиотехнической разведки «Кольчуга»
Беспилотный летательный аппарат А-6 «Беркут»
Вертолет Boeing Sikorsky RAH-66 «Comanche» (США)
Пулеметно-гранатометный комплекс «Блик-2»
Вся армия    >>

Персоны

Азаров
Николай
Богатырева
Раиса
Резниченко
Валентин
Насиров
Роман
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (21400)

Под Киевом неизвестные расстреляли маршрутку с людьми: подробности (15887)

В Украину вернутся морозы: где температура опустится до минус 30 (8945)





Купить подарки



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 