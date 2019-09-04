В Минэкономразвитии сообщили, что рост украинской экономики составил 4%

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В Минэкономразвитии сообщили, что рост ВВП в январе-июле 2019 года составил 4%

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что увеличение валового внутреннего продукта Украины в январе-июле этого года составило 4%, информирует enovosty.com/news.

В министерстве подчеркнули, что рост ВВП стал возможным благодаря положительным тенденциям в агропромышленном комплексе, сфере транспорта, строительстве и розничном сегменте. Кроме того, в Украине наблюдается незначительное увеличение промышленного производства.

Напомним, Кабинет министров прогнозирует рост ВВП Украины в этом году в размере 3%, Международный валютный фонд – в размере 2,7%, Национальный банк — в размере 2,5%, а Всемирный банк — в размере 2,9%. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что ВВП должен увеличиваться минимум на 7% в год