ВВП должен увеличиваться минимум на 7% в год, — Гончарук

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что ВВП должен увеличиваться минимум на 7% в год

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для повышения темпов экономического роста в ближайшие пять лет ВВП в 2020 году должен увеличиться на 5%, а в 2021-2024 гг — минимум на 7% в год, информирует enovosty.com/news.

Гончарук также еще раз напомнил, что главной задачей его правительства является экономический рост. Он подчеркнул, что украинская экономика должна расти, а экономический рост является ответом на большинство проблем, которые сейчас есть в государстве.

Премьер-министр также сообщил, что за последующие пять лет необходимо работать так, чтобы экономика страны выросла минимум на 40%. Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о краткосрочных задачах Кабмина

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