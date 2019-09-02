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Гончарук рассказал о краткосрочных задачах Кабмина

Главная » Последние новости » Новости экономики » Гончарук рассказал о краткосрочных задачах Кабмина
 
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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о краткосрочных задачах Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что основными задачами Кабмина являются подготовка к заключению нового соглашения с Международным валютным фондом, проведение переговоров по транзиту газа, разработка проекта госбюджета на следующий год, борьба с рейдерством и другие задачи, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Гончарук планирует осуществить большую приватизацию и провести реформы управления государственными активами. Также премьер-министр сообщил о важности запуска инструментов стимулирования энергоэффективности.

Гончарук рассказал о краткосрочных задачах Кабмина

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что первоочередной задачей правительства является экономический рост, а переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы сотрудничества должны начаться через несколько недель

Читайте: Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители, - премьер-министр


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 121

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