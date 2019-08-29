The New York Times: Гончарук рассказал, когда планирует начать переговоры с МВФ

Главная » Последние новости » Новости экономики » The New York Times: Гончарук рассказал, когда планирует начать переговоры с МВФ The New York Times: Гончарук рассказал, когда планирует начать переговоры с МВФ

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Алексей Гончарук сообщил, что правительство начнет переговоры с МВФ относительно новой программы через несколько недель

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство начнет переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы через несколько недель, — сообщает The New York Times , информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что планирует начать переговоры с представителями МВФ о новой программе сотрудничества на 3-4 года.

МВФ помог экономике Украины восстановиться после резкой рецессии и дестабилизации из-за начала военного конфликта на востоке Украины. Новое соглашение с МВФ должно заменить существующее соглашение о помощи в размере 3,9 млрд долларов.

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Напомним, ранее сообщалось, что 29 августа Верховная Рада выбрала новым премьер-министром Украины Алексея Гончарука,