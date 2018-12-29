Медведев заявил об «ответке» РФ на украинские санкции
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о запрете на импорт некоторых товаров из Украины
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в субботу, 29 декабря, в Twitter рассказал о том, как Россия решила ответить на введение санкций Украиной. По его словам, в РФ решили ввести запрет на импорт товаров из Украины, информирует enovosty.com/news.
Какие именно украинские товары окажутся под запретом в России — глава правительства не рассказал.
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление
— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 29, 2018
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Отметим, первые санкционные ограничения против России Украина ввела в 2015 году. Сейчас в «черном» списке находятся 1762 физических и 786 юрлиц.
Напомним, сегодня вступили в силу новые санкции Европейского союза против России.