Медведев заявил об «ответке» РФ на украинские санкции

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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о запрете на импорт некоторых товаров из Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в субботу, 29 декабря, в Twitter рассказал о том, как Россия решила ответить на введение санкций Украиной. По его словам, в РФ решили ввести запрет на импорт товаров из Украины, информирует enovosty.com/news.

Какие именно украинские товары окажутся под запретом в России — глава правительства не рассказал.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 29, 2018 Читайте: Проходили и будем проходить: Почему Россия совершила нападение на Украину вблизи Керченского пролива

Отметим, первые санкционные ограничения против России Украина ввела в 2015 году. Сейчас в «черном» списке находятся 1762 физических и 786 юрлиц.

Напомним, сегодня вступили в силу новые санкции Европейского союза против России.