Санкционный удар по РФ нанесен. По кому и как ударили?

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Сегодня, 29 декабря, вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против Российской Федерации еще на полгода

Вчера, 28 декабря, документ о том, что санкций против РФ продлеваются до 31 июля, опубликовали в Официальном журнале Евросоюза. Уже сегодня, 29 декабря, это решение начало действовать, информирует enovosty.com/news.

Санкции против РФ направлены на энергетический, финансовый и оборонный секторы, и другие сферы, которые связаны с производством продукции двойного назначения. Эти санкции первый раз ввели из-за агрессии против Украины еще в 2014 году. Их первоначальный срок — один год. Так как ситуация не изменилась — ЕС был вынужден продлевать ограничительные меры снова и снова. Они должны оставаться в силе до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские договоренности.

Что включают в себя эти жесткие санкции? Это отрезание от первичного и вторичного рынка капитала Евросоюза для пяти основных государственных фининститутов с их дочерними компаниями, созданными за пределами Европейского союза. Также, ЕС ввел запрет на импорт и экспорт оружейной торговли, установил запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей. Кроме того, для РФ ограничили доступ к важным технологиям и услугам, которые должны использоваться при добывании и разведке «черного золота».

Кроме того, Европейским союзом приняты и другие специальные меры, как вот запрет на выдачу виз и замораживание активов 164 физлиц, которое будет действовать до 15 марта следующего года.

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