Карантин нанес удар по карману молодежи

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За время карантина каждый шестой человек, младше 29 лет, остался без работы

Каждый шестой человек в возрасте до 29 лет лишился рабочего места из-за пандемии коронавируса. Такой информацией поделилась Международная организация труда. Ранее они сообщили о том, что в целом в мире 1,5 миллиарда человек могут лишиться средств к существованию, информирует enovosty.com/news.

По словам, гендиректора МОТ Гая Райдера, кризис, вызванный пандемией коронавируса, максимально сильно ударил по благосостоянию женщин, особенно — молодых.

Международная организация труда сообщила о том, что 178 миллионов человек в возрасте до 29 лет были заняты до кризиса в сферах, которые больше всего пострадали в результате пандемии. Это розничная торговля и туризм. Кроме того, именно эта категория работников в 77 процентах работала до карантина неофициально. Еще примерно 23 процента людей, которые сумели сохранить работу, лишились части рабочих часов и, соответственно, дохода.

Отметим, большинство украинских экспертов сейчас уверенны в том, что выкарабкаться из ямы безработицы в этом году не получится. Для этого понадобиться больше времени. Кроме того, средняя карантинная заработная плата в Украине за период пандемии снизилась примерно на тысячу гривен.

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Ранее в Министерстве социальной политики сообщили о том, что готовы предложить заробитчанам.