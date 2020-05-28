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Что предлагают заробитчанам, вернувшимся в Украину

Главная » Последние новости » Новости рынков » Что предлагают заробитчанам, вернувшимся в Украину
 
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В Украине хотят оставить заробитчан, но прежде хотят узнать об их навыках и специализации

С наступление карантина в Украину вернулось до двух миллионов людей, которые ранее зарабатывали себе на жизнь в других странах. После этого власти начали говорить о поиске альтернативу работе за границей, предложив, в частности, дешёвые кредиты малому и среднему бизнесу и доступную ипотеку, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, министр соцполитики Украины Марина Лазебная рассказал о том, что для того, чтобы такое количество работников захотели остаться на родине, им нужно предложить соответсвующие условия. По её словам, в системе соцпомощи на сегодня всплеск обращений не зафиксирован. Тем не менее, далее эта часть населения может массово обратиться в центры занятости для того, чтобы не только получать выплату, но и найти работу.

Глава ведомства рассказала о разговоре с представителями Всемирного банка, которые посоветовали создать сквозной мониторинг работников, которые оказались на рынке труда через центры занятости и органы соцзащиты. Правительство Украины создает специальную таблицу, с помощью которой можно будет понять, какие рабочие места можно предложить людям, в зависимости от skills (навыков), которыми они обладают.

Кроме того, в Министерстве социальной политики обратили внимание на опыт Германии, где начали применять принцип mini jobs. Такую программу там ввели в период кризиса и с помощью которой люди получили возможность иметь столь необходимый временный заработок. Программа предусматривает временную работу, минимальный срок трудовых договоров и зарплату в 450 евро. По мнению Марины Лазебной, в Украине также нужно обратить внимание на эту практику и дать людям возможность заработать. По её словам, в нашей стране пока трудно говорить о зарплате в 450 евро на месяц, но речь идёт о заработной плате, выше минимальной зарплаты. Она считает, что зарплата по стране должна соответствовать средней — в 12 500 гривен в месяц.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 16

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