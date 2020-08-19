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Покупательские настроения украинцев резко изменились. Куда и на что «улетают» деньги?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Покупательские настроения украинцев резко изменились. Куда и на что "улетают" деньги?
 
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Деньги украинцев в коронавирусном мире "улетают" через интернет

Локдаун, вызванный пандемией коронавируса, изменил мир и, скорее всего, он уже не станет прежним. В частности, люди массово начали отказываться от реальных магазинов и покупают всё необходимое с помощью Сети. Кроме того, в ТОПе стали доставщики, которых используют буквально для всего, от заказа горячей еды и напитков до приобретения бытовых принадлежностей до порога.

Представители ретейлов рассказали о том, что в этом году украинцы покупали товары для занятий спорта и для отдыха на природе. В частности, люди активно интересовались палатками, рыболовными снастями и удочками, садовыми столами, гамаками, складными стульями. Вместе с тем, в сравнении с 2019 годом, в 2020-м украинцы потратили примерно на 12-17% меньше на покупку товаров для отдыха и дачи.

Кроме того, в этом году в Сети резко увеличился интерес к изделиям местных мастеров. Их начали покупать на 15% активнее. Чаще всего украинцы приобретали различные аксессуары, а также — популярные тканевые маски хэнд-мейд. Так как с начала пандемии мытье рук стал частым и обязательным ритуалом, заинтересовались покупатели и различными мылами ручной работы, которые не сушат кожу.

Самые популярные услуги в 2020 году — это доставка и помощь мастера по ремонту техники. На починку крупной бытовой техники в последнее время было потрачено на 42% больше, чем годом ранее. Кроме того, по информации представителей ретейлов рассказали о том, что на доставку медикаментов этим летом было потрачено 93 тысячи гривен.

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Кроме того, изменились и привычки украинцев по подготовке учеников в школу. Сейчас всё необходимое можно заказать в интернете. Раньше школьники уже тесно познакомились в дистанционным обучением. Сейчас они выбирают одежду, канцтовары и гаджеты с помощью интернета.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о том, во сколько обойдется школьник в 2020 году и как можно сэкономить на покупках.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 3

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