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Сколько стоит собрать ребенка в школу и как можно сэкономить

Главная » Последние новости » Новости экономики » Сколько стоит собрать ребенка в школу и как можно сэкономить
 
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Украинские родители начинают собирать детей в школу

Если ситуация с коронавирусом в Украине резко не изменится, уже с первого сентября украинские школы откроют свои двери. Это значит, что родители уже вовсю занялись школьным шоппингом. В целом, цена всего необходимого для учебы в 2020 практически не изменилась в сравнении с прошлым годом. Как подчитали эксперты известной интернет-платформы, родителям мальчика в 2020 году в среднем понадобится 2 305 гривен, девочек — 2 345 гривен, информирует enovosty.com/news.

Самая серьезная статья расходов — это, традиционно, школьная форма. Чтобы одеть девочку, нужно выложить примерно 3 000 гривен. Эксперты говорят: если купить подержанные вещи, можно сэкономить до 40%. То же самое и с рюкзаком, который обойдется в сумму, не меньше 350-400 гривен. Также, сэкономить на этой статье школьных расходов можно попробовать поучаствовать в совместной закупке. Их контакты можно на различных родительских форумах в Сети. Единственный важный момент в этом выборе, не экономить на ортопедической спинке, так как за эту бережливость ребёнок может в будущем расплачиваться своим здоровьем.

За канцтовары в 2020 родителям нужно будет заплатить примерно 350 гривен. Здесь можно подэкономить семейный бюджет, если приобрести их в специальных оптовых магазинах.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказали о том, как изменится школьная жизнь в городах, которые будут находиться в «красной» карантинной зоне.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 19

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