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Импорт резко превысил экспорт. Чем и с кем торговала Украина?

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Главными партнерами и по импорту, и по экспорту выступали Китай, Польша и Россия

В первом полугодии импорт превысил экспорт более чем на миллиард долларов. Более детальной информацией о товарообороте поделились в пресс-службе Государственной таможенной службы. Сумма импорта в январе-июне текущего года составила 24,3 миллиардов долларов, экспорта — 23 миллиарда. Этот показатель на шесть процентов ниже, нежели годом ранее, информирует enovosty.com/news.

В Гостаможне сообщили о том, что в первое полугодие Украина больше всего импортировала из Китая (15% от общего импорта), Германии и Российской Федерации. Чаще всего покупали минеральное топливо, нефть и продукты переработки; битуминозные вещества; воски минеральные. Кроме того, в списке товаров, которые чаще всего импортировались — реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства.

Импорт резко превысил экспорт. Чем и с кем торговала Украина?

Ключевые партнеры по экспорту Украины — Китай (13%), Польша и РФ. Украина больше всего экспортировала зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их переработки; готовые пищевые жиры; воски животного и растительного происхождения.

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Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что после карантина Украина резко нарастила импорт, хотя пока что говорить о полном восстановлении экономической активности слишком рано.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 3164

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