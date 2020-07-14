После послабления карантина Украина резко нарастила импорт

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Объем налогооблагаемого импорта в страну в прошлом месяце увеличился сразу на 20% в сравнении с майскими показателями.

Объем налогооблагаемого импорта в Украину в первый летний месяц увеличился на двадцать процентов в сравнении с майскими показателями. Цифрами поделились аналитики Центра анализа публичных финансов и публичного у Киевской Школы Экономики. В сообщении говорится о том, что окончание жесткого карантина в стране стало толчком для возрождения экономической активности. Среди прочего, это повлияло на изменение тренда по импорту товаров на территорию Украины, информирует enovosty.com/news.

Для сравнения аналитики приводят конкретные цифры. Так, в прошлом апреле после введения жесткой фазы карантина импорт обрушился на 26 процентов. В мае падение продлилось и составило четыре процента. После этого импорт начал плавно восстанавливаться и в начале лета увеличился на двадцать процентов, с 82 миллиарда гривен до 97. Поступления в бюджет с таможни увеличились на четыре миллиарда гривен, с 23,31 миллиардов гривен о 27, 45 миллиарда.

Несмотря на резкий рост, о полном восстановлении экономической активности говорить рано. Так, в июне прошлого года объем импорта составлял 104,5 миллиардов гривен, что всерьез превышает показатели текущего года. Среди прочего, импорт нефтепродуктов не дотягивает до показателей июня прошлого года на сорок процентов (8,7 миллиардов гривен). Также, серьезное падение наблюдается в импорте реакторов, котлов, средств наземного транспорта.