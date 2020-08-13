«Северный поток-2» достроят: Эксперт рассказал о причинах и сроках завершения проекта

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Путинский газопровод "Северный поток-2" все же будет достроен, так как в этом объективно заинтересована Германия

Несмотря на сильное санкционное давление со стороны США, газопровод «Северный поток-2» все же будет завершен. Такое мнение выразил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его мнению, это произойдет из-за сильной заинтересованности со стороны Германии и её правительства. На сегодня у Берлина не остаётся других вариантов для обеспечения газом экономики страны и своих избирателей. От того, сумеет ли Германия отвоевать «Северный поток-2» зависит, получит ли нынешняя партия поддержку населения на следующих выборах, информирует enovosty.com/news.

Также, эксперт рассказал о том, от чего зависят сроки завершения строительства проекта. Сейчас главный фактор — это выборы президента в Соединенных Штатах Америки, которые должны состоятся в следующем ноябре. Геннадий Рябцев полагает, что компании, которые строят «Северный поток-2» будут использовать предвыборное время, чтобы закончить свою работу.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что страны Европейского союза объявили бойкот Германии из-за того, что она принялась за реализацию российского проекта, несмотря на опасения и предупреждения своих союзников. В Прибалтике и Польше неоднократно выступали с заявлением о том, что построение «Северного потока-2» может повлиять на безопасность всего региона и сделать его зависимым от России.

Кроме того, в то время, как Германия пытается любыми способами завершить построение трубопровода, Турция отказывается от российского газа.

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