Гапровод раздора: Европейский союз объявил бойкот Германии из-за «Северного потока-2»

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Германия разозлила своих союзников из-за односторонней попытке реализации путинского проекта "Северный поток-2".

Страны Евросоюза в вопросе «Северного потока-2» оказались по разные стороны баррикад с Германией. ЕС не поддерживает того, что в Берлине решили реализовать проект в одностороннем порядке, не оглядываясь на других союзников. Не только соседей-европейцев, но и США, информирует enovosty.com/news.

Авторитетное немецкое СМИ опубликовало материал, в котором подчеркнуло, что такая ситуация больно бьет по Германии. Дело в том, что, несмотря на невероятное политическое влияние и экономическую силу, Берлин, как никто другой, сильно зависит от сотрудничества со своими европейскими партнёрами и союзниками.

В ситуации с путинским газопроводом, Германия позабыла болезненные уроки прошлого, которые ярко демонстрировали сильнейшую зависимость от других европейских стран. Сейчас же ЕС начал мощный бойкот, так как Берлин под руководством бывшего одиозного канцлера Герхарда Шредера упорно начала продвигать реализацию «Северного потока-2». Это всё, несмотря на постоянные протесты и высказывания опасений со стороны Польши и стран Прибалтики. Они предупреждали, что реализация этого проекта сделает Европу полностью зависимой от Российской Федерации и уязвимой перед этой страной.

Напомним, работы по строительству газопровода сейчас остановлены из-за санкций Соединенных Штатов Америки в отношении европейских подрядчиков.

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