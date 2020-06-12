Программа «инвест-няня» отражает абсолютную оторванность ее авторов от реальности, — Илья Пономарев

Главная » Последние новости » Новости экономики » Программа «инвест-няня» отражает абсолютную оторванность ее авторов от реальности, - Илья Пономарев Программа «инвест-няня» отражает абсолютную оторванность ее авторов от реальности, - Илья Пономарев

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Вопрос состоит в том, кто кого должен нянчить. Когда мы слышим слово “няня”, это у инвесторов вызывает саркастический смех

Об этом в интервью «ЭН» сказал эксперт в области энергетики, предприниматель Илья Пономарев.

«Идея, конечно, очень хорошая. Но название программы отражает абсолютную оторванность ее авторов от реальности. Вопрос состоит в том, кто кого должен нянчить. Думаю, нянчить неопытных управленцев должны как раз те люди, которые приходят с большими деньгами. Они должны сами объяснять чиновникам, что тем нужно делать для того, чтобы они имели возможность вложить свои средства на территории страны, информирует enovosty.com/news.

Можно было назвать «нянь» проводниками в турбулентных водах украинской политики, шерпами, которые бы защищали инвесторов от каких-то резких действий чиновников и недобросовестно конкурирующих олигархических бизнесов. Это можно было бы понять. Но когда мы слышим слово “няня”, это, конечно, у инвесторов вызывает саркастический смех. Оно отражает тот факт, что нынешнее руководство страны очень хочет, чтобы пришли иностранные инвесторы, но пока не знает, как», — утверждает Пономарев.

«Сегодня переломный момент из-за коронавируса, когда необходимо перестраиваться на ходу.Сейчас как раз есть возможность привлечь в Украину производственные компании, которые будут уходить из Китая, и которые хотели бы работать в Европе. Такие компании могут захотеть прийти в Украину, если им сделать предложение, не хуже, чем Словакия, Румыния или Польша. Зато резко снизились возможности привлечь финансовых инвесторов, которые были готовы вкладывать деньги в те производства, которые уже существуют в Украине и требуют развития и модернизации. Например, моя компания ориентирована на такую модель, но я затрудняюсь сказать, какие средства мы можем вложить в Украину в ближайший год, учитывая начавшуюся правительственную нестабильность и общее состояние неопределенности во власти. Сейчас никто, кроме президента, не в состоянии ответить за свои слова, а президент изолирован плотным кольцом полуслучайных людей с не всегда прозрачными интересами», — подчеркнул эксперт.

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